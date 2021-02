Luna Rossa povečala prednost, nadaljevanje regate negotovo

A nadaljevanje tekmovanja je zaradi poostrenih protikoronskih ukrepov v tem mestu zdaj negotovo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Za skupni uspeh v pokalu Prada, kot se imenuje pokal izzivalcev, mora eden od udeležencev priti do sedmih zmag, načrtovanih je 13 regat. Zmagovalec dvoboja izzivalcev pa se bo nato za pokal Amerike pomeril s posadko Nove Zelandije.

Po dveh sobotnih zmagah je Luna Rossa danes dosegla še dve. Luna Rossa je prevladovala tudi v tretji in četrti regati, ki sta potekali v močnejšem vetru. "Danes je bilo bistveno bolje začeti in to nam je uspelo, potem pa smo samo še divjali do konca. Fantje so odlično opravili svoje delo,"je posadko pohvalil njen krmar, Avstralec Jimmy Spithill.