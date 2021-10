Jadranje, ki ne dopušča uživanja v sončnih vzhodih in zahodih

Regata, ki pelje od Malte prek mesinske ožine in mimo vulkana Stromboli okoli Sicilije vse do Lampeduse in nazaj do Malte v dolžini krepko prek tisoč kilometrov, seveda ne prinaša epskih jadralskih užitkov med sončnimi zahodi, ampak divjo bitko v skrajnih razmerah odprtega morja. Slovenska jadrnici je zagodla še ribiška mreža, zapeta za kobilico, a šesto mesto po več kot 60 urah jadranja je glede na to, da so bila prva tri mesta praktično oddana najboljšim "max jadrnicam" na svetu, med 114 barkami je odlična popotnica za naslednje, morda celo še zahtevnejše, izzive.