Svetli način
Drugi športi

Jakob Omrzel: Najbolj si želim nastopiti na dirki po Sloveniji

Ljubljana, 18. 11. 2025 12.00 | Posodobljeno pred 2 urama

Avtor
STA
19-letni Jakob Omrzel je na podelitvi priznanj najboljšim kolesarjem v državi prejel nagrado za posebne dosežke. S številnimi odličnimi izidi si je prislužil dolgoletno pogodbo v svetovni seriji, v 2026 pa si želi osebnostno in fizično napredovati ter nastopiti na junijski dirki po Sloveniji in na oktobrskem domačem evropskem prvenstvu.

Jakob Omrzel
Jakob Omrzel

Jakob Omrzel je že v svoji prvi sezoni v razvojni ekipi Bahrain-Victoriousa postregel s številnimi odmevnimi izidi. Zmaga na dirki po Italiji za mlade kolesarje je bil eden od vrhuncev, tudi med poklicnimi kolesarji pa je na domači pentlji zasedel četrto mesto in osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja.

Državni prvak s cestne dirke je le potrdil svoj talent, s samozavestno držo pa navdušil širšo javnost. Zasluženo je v ponedeljek stopil na oder Festivalne dvorane v Ljubljani ter prevzel nagrado za posebne dosežke. Cilja pa še na kaj več.

Državno prvenstvo v kolesarstvu
Državno prvenstvo v kolesarstvu

"Želja je zagotovo velika, čeprav imamo v Sloveniji visoke oziroma kar najvišje standarde. Prejemati nagrade je en cilj in treniramo zato. Če pa do tega ne pride, pač ne pride. Ampak kar se dela z veseljem, ni težko," je zbranim medijem dejal 19-letnik.

Septembra je podpisal svojo prvo poklicno pogodbo, s čimer bo del Bahrain-Victoriousa vsaj do konca leta 2029: "Dogovorjeno ni bilo kaj vnaprej, ampak za to starost je to en ogromen korak naprej. Če vsi verjamemo v uspeh in napredek, so take stvari čisto izvedljive. Seveda se veselim za naprej, delali bomo vsi 100-odstotno."

Jakob Omrzel
Jakob Omrzel

 V ekipi si od lanskega prihoda k razvojni ekipi deli "slačilnico" s številnimi rojaki. Tudi na vodilnih položajih je slišati precej slovenskih glasov, kar olajša prilagajanje. "Slovensko okolje naredi v bistvu situacijo čisto drugačno, saj je komunikacija v slovenščini čisto nekaj drugega. Ko ljudi poznaš že od prej, od malega, je sodelovanje z njimi drugačno, posledično se počutiš bolj doma in je vse veliko lažje delati," je prepričan mladi slovenski kolesar.

S sezono 2025 je izjemno zadovoljen. "Še vedno je prostora za napredek ogromno, cilji pa so lahko še višji. Letošnja sezona je bila samo potrditev, da se da in da gremo naprej, da posegamo še po večjih ciljih, v višjih kategorijah," je samozavestno dodal.

Jakob Omrzel
Jakob Omrzel

In na katerih dirkah bi si najbolj želel nastopiti? "Najbolj si želim nastopa na dirki po Sloveniji, saj je to domača preizkušnja, ki jo gledam že od otroštva. Želja je seveda tudi nastopiti na domačem evropskem prvenstvu in se tam dokazati," je za konec pristavil Omrzel.

