Jakobsen se vrača: Moj največji dosežek je, da še vedno ljubim kolesarstvo

Nizozemec Fabio Jakobsen se po hudih poškodbah glave in obraza po več kot osmih mesecih vrača v kolesarsko karavano na dirki po Turčiji med 11. in 18. aprilom. Jakobsen je 6. avgusta na dirki po Poljski po nepremišljeni potezi rojaka Dylana Groenewegna padel v ograjo v ciljnem sprintu, zdravniki pa so se nekaj dni celo borili za njegovo življenje.

icon-expand Padec Jakobsena na prvi etapi dirke po Poljski je dvignil veliko prahu. FOTO: AP Štiriindvajsetletni Fabio Jakobsenje v zadnjih osmih mesecih prestal številne operacije obraza, na kolo pa se je vrnil konec novembra lani. Vmes je moral večkrat prekiniti proces treninga zaradi zdravstvenih posegov, v zadnjih tednih pa je nemoteno treniral z moštvom Deceuninck‒Quick-step, ki ga je prijavilo na dirko po Turčiji. "Dosegel sem že enega od ciljev; da se vrnem na dirke profesionalne ravni. Naslednji cilj je dobiti kakšno dirko. Vseeno pa menim, da je moj največji dosežek, da še vedno ljubim kolesarjenje, ne glede na to, kaj se je zgodilo," je Jakobsen dejal v posnetku za belgijsko moštvo. Zdaj bolj ceni malenkosti

"Gre mi kar dobro, trenutno se posvečam fizični pripravi. Res je lepo, da sem znova del profesionalnega kolesarstva. Trenirati z moštvenimi kolegi, preživljati čas z njimi, jesti za isto mizo, to so tiste malenkosti, ki so zdaj zame zelo posebne," je še dodal 24-letnik, ki upa, da bo lahko v prihodnosti dosegel raven, na kateri je že bil kot eden najbolj talentiranih sprinterjev v karavani. V karieri je slavil na 18 dirkah. Medtem ko je moral Jakobsen več kot osem mesecev čakati na vrnitev v karavano po poškodbi, bo moral Dylan Groenewegen(Jumbo-Visma) na iztek devetmesečne kazni počakati še mesec dni, preden se bo podal na dirko po Madžarski od 12. do 16. maja. icon-expand