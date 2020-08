Moštveni zdravnik optimističen glede Jakobsonove vrnitve

Moštveni zdravnik Yvan Vanmol jesporočil, da Jakobsen ni utrpel poškodb vitalnih organov."Glede na grozovitost nesreče je v zelo dobrem stanju. Vitalni organi niso bili poškodovani, zdaj pa upamo na najboljše. Je pri zavesti. Ne more še govoriti, se pa sporazumeva preko telefonskih sporočil," je Vanmol dejal za belgijsko Sporzo, poroča francoska L'Equipe.

Triindvajsetletni Jakobsen, ki je prestal peturno operacijo obraza in lobanje, zdravi pa se tudi zaradi zloma več kosti, bi se tako v prihodnosti lahko vrnil v kolesarsko karavano. "To predvidevamo, a si ne bi upal trditi, kdaj bo prišlo do tega," je bil previden Vanmol. Jakobsen se sicer še vedno zdravi na Poljskem, konec tedna pa ga bodo mogoče že prepeljali domov na Nizozemsko.