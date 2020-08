Jakobsenu odstranili 130 šivov, čaka ga večmesečna rehabilitacija

Nizozemski kolesar Fabio Jakobsen je začel dolgo in mučno pot do popolnega okrevanja. Triindvajsetletnemu kolesarju belgijskega moštva Deceuninck-Quick-Step so po poročanju tujih medijev danes odstranili 130 šivov z obraza, čaka pa ga večmesečna rehabilitacija.

icon-expand Jakobsen (skrajno levo) se je zapletel v hud padec na dirki po Poljski. FOTO: AP Fabio Jakobsen je v ciljnem sprintu prve etape po Poljski 5. avgusta v Katovicah padel v ograjo pri hitrosti 80 km/h, potem ko ga je tja izrinil rojak Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma). Po padcu je bil Jakobsen nekaj časa v umetni komi, kasneje pa se je vrnil v domovino, kjer je še vedno v bolnišnici. "Zdravniki so odstranili 130 šivov z njegovega obraza. Ima le še en zob, ena od njegovih glasilk pa je še vedno ohromljena. Še vedno ima težave z dihanjem," je o zdravstvenem stanju 23-letnega Nizozemca razlagal Patrick Lefevere, menedžer ekipe Deceuninck-Quick-Step. "Je v precej slabšem stanju kot Remco Evenepoel. Njegovi zlomi se bodo zacelili v šestih tednih, Fabia pa čaka večmesečno okrevanje," je še dodal Lefevere. Zdravniki so pred časom dejali, da se bo lahko Jakobsen vrnil na kolo in spet tekmoval, a da bo pot do tja zelo zahtevna.