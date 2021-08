Jakobsenu še druga etapa, Roglič ostaja v rdečem

Nizozemec Fabio Jakobsen je zmagovalec osme etape kolesarske dirke po Španiji. Po 173,7 kilometra od Santa Pole do La Manga del Mar Menorja je v ciljnem sprintu prehitel drugouvrščenega Italijana Alberta Daineseja in tretjega Belgijca Jasperja Philipsena. V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb. Še naprej vodi slovenski as Primož Roglič.

V boju za rdečo majico ima 31-letni Primož Roglič (Jumbo-Visma) še naprej osem sekund naskoka pred Avstrijcem Felixom Grosschartnerjem (Bora-Hansgrohe) ter 25 pred Špancem Enricom Masom (Movistar). Četrti je z zaostankom 36 sekund Kolumbijec Miguel Angel Lopez (Movistar), peti pa še en Slovenec Jan Polanc (UAE Team Emirates), ki za rojakom zaostaja 38 sekund. Roglič in Polanc sta danes končala etapo v času glavnine tako kot Jan Tratnik (Bahrain Victorious) in Luka Mezgec (BikeExchange). V skupnem seštevku sta Mezgec in Tratnik, danes najboljši Slovenec na 26. mestu, daleč zadaj, a opravljata predvsem vlogi pomočnikov. Mezgec je pomagal predvsem na koncu osmouvrščenemu Avstralcu Michaelu Matthewsu, ki pa v zaključku ni imel dovolj moči, da bi ogrozil na Vuelti najhitrejše sprinterje. Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick-Step) je tako prišel do druge zmage na letošnji španski pentlji, potem ko je bil najhitrejši v četrti preizkušnji. Skupno je vpisal že 22. zmago v karieri poklicnega kolesarja. icon-expand Primož Roglič v rdeči majici na dirki po Španiji. FOTO: AP S tem pa 24-letnik iz Gorinchema nadaljuje uspešno okrevanje po grozljivi nesreči lani na dirki po Poljski, po kateri se je nekaj dni celo boril za življenje. Danes je bil zanesljivo hitrejši od Daineseja (Team DSM) in Philipsena (Alpecin-Fenix) ter ju prehitel za dolžino kolesa. V nedeljo bo na vrsti zahtevna gorska etapa od Puerto Lumbrerasa do vrha na Alto de Velefiqueju (188 km). Gre za 13,2 km dolg zaključni vzpon s povprečnim naklonom 6,4 odstotka.