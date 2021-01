Jakov Fak šesti na zasledovalni tekmi v Oberhofu

Jakov Fakje tekmo začel kot 12. s sprinta, a s strelsko ničlo stalno napredoval. Ko so na zadnjem streljanju morali prav vsi njegovi tekmeci vsaj enkrat v kazenski krog, bi se z ničlo lahko boril za stopničke, prve po olimpijski kolajni v Pjongčangu, a je zgrešil 19. strel. S strelišča je šel kot peti, izgubil pa dvoboj z Italijanom Lukasom Hoferjem.

Norvežani so vnovič po mili volji obvladovali tekmo. Brata Johannes Thingnes in Tarjei Boe, Johannes Dale in Sturla Holm Laegreeidso v prvi polovici obvladovali položaj, ogrožal jih je le Hofer na petem mestu. Na prvem streljanju stoje pa je Johannes Thingnes Boe po štirih kazenskih krogih izpadel iz tega boja. Spredaj sta ostala Tarjei Boe in Dale, Laegreid pa se je otresel Hoferja, ki je prav tako zavil v kazenski krog. Na peto mesto se je prebil Fak.