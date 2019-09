Jakupovićeva v Nanchangu uspešna tudi v dvojicah, Srebotnikova končala nastope v Hirošimi

Manj uspešna je bila Katarina Srebotnik, ki je v paru z Romunko Mihaelo Buzarnescuže v prvem krogu končala nastope na odprtem prvenstvu Japonske v Hirošimi. Na turnirju z nagradnim skladom 250.000 dolarjev sta bili po uri in 18 minutah igre od tretjih nosilk boljši domačinka Miyu Kato in AvstralkaStorm Sanders, ki sta zmagali s 6:4 in 6:3. Srebotnikova je bila v Hirošimi edina slovenska igralka.