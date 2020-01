Jakupovićeva za BBC: Bilo je grozno

Dalila Jakupović je ob gostovanju na BBC Radio 5 Livezatrdila, da so vsi nastopajoči, s katerimi je govorila, v torek tožili zaradi glavobolov in težav z dihanjem. Organizatorji turnirja Australian Open, ki je tradicionalno prvi veliki slam teniške sezone, so na udaru kritik, ker kljub opozorilom zaradi onesnaženega zraka, ki je posledica katastrofalnih požarov na območju vzhodne Avstralije, niso opozorili nastopajočih oziroma prekinili dogajanja.

28-letni Jakupovićevi so morali na dvoboju prvega kroga kvalifikacij ob napadu kašlja pomagati z igrišča, kasneje je dejala, da jo je vse skupaj močno prestrašilo.

'Vse so mučili glavoboli'

"Zelo nevarno je bilo igrati v tistih včerajšnjih razmerah," je ob gostovanju na britanskem radiu povedala Jakupovićeva, a je bilo sredino nadaljevanje dogajanja podobno težavno, tokrat zaradi hudih nalivov, so pa zaradi dima in njegovih škodljivih učinkov odpovedali ekshibicijski dvoboj ruske zvezdnice Marije Šarapovev bližnjem Kooyongu. Med tistimi, ki so se pritoževali nad bolečinami v prsnem košu, je bila v torek tudi Kanadčanka Eugenie Bouchard, ki je zahtevala zdravniški premor. Domačin Bernard Tomićje prav tako potreboval zdravniško pomoč.

"Mislim, da so vsi igralci včeraj trpeli bolj kot tisti danes, ker vsi niti ne bodo dokončali tekem. Včeraj so vse, s katerimi smo govorili, mučili glavoboli, čutili so bolečine v prsnem košu, imeli so težave z dihanjem. Bilo je grozno," je dodala Jakupovićeva, ki pravi, da nikoli ni imela težav z dihanjem oziroma astmo.

Deževje prišlo ob pravem času

"V bistvu mi bolj prija vročina in igranje v teh razmerah, zato je bilo to nekaj povsem novega. Še nikoli nisem izkusila kaj takšnega,"še pravi slovenska igralka.

Američanka Nicole Gibbsse je na družbenem omrežju Twitter vprašala, če je morda igrala brez primernega opozorila zdravnikov. Delila je novico, ki poroča o širjenju dima katastrofalnih avstralskih požarov vse do Nove Zelandije, Čila in Argentine, trdne delce PM 2.5 pa povezujejo z rakom, boleznimi srca in kapmi. Po informacijah ameriške vesoljske agencije NASA bo dim vsaj enkrat obkrožil zemeljsko oblo.