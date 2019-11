Jan Drozg zabija gole in čaka na klic iz Pittsburgha

Mariborčan je trenutno prvi strelec moštva, na 10 tekmah je dosegel šest golov in dodal še štiri podaje. Po točkah je četrti igralec moštva, Myles Powell je prvi s 13 točkami (3 goli, 10 podaj). "Sezona se je komaj dobro začela. Trenutno imam sicer največ golov v naši ekipi, ampak smo na začetku sezone in je težko govoriti o golih in o točkah. Mislim, da sem na pravi poti, bomo pa kasneje lahko naredili rezime o tem, koliko je bilo vse skupaj uspešno. Cilj v letošnji sezoni je ta, da dobim vpoklic v ligo AHL in kasneje v ligo NHL. Vsi igralci, ki smo tukaj, imamo podoben cilj. Vsi si želimo to doseči in na drugi strani si seveda želim, da iz dneva v dan napredujem in postajam boljši igralec," pravi 20-letni hokejist, katerega ena od največjih kvalitet je hitrost. Drozg je s Pittsburghom, ki ga je leta 2017 izbral na naboru, pred sezono podpisal triletno pogodbo.

Tako slovenski reprezentant čaka na veliko priložnost, zadnji dve sezoni je igral za moštvo Shawinigan Cataractes v ligi QMJHL, v zadnji sezoni je dosegel 62 točk na 60 tekmah (21 golov, 41 podaj), dve tekmi je odigral tudi v AHL."Priznam, da mi na začetku ni bilo najlažje, ampak se počasi postavljajo stvari na svoja mesta. To je moja prva sezona med člani in nisem si mislil, da bo lažje. Vedel sem, v kaj se spuščam in kakšna je ta liga.Več ali manj se mi zdi, da je vse stvar navade. Prej se navadiš oziroma na nek način prilagodiš, lažje ti je,"je pragmatičen Mariborčan, ki dobro ve, da je treba iti korak za korakom.

Obenem je izpostavil, kaj trenutno najtežje prenaša: "Najtežje do sedaj so mi vožnje. V tej ligi se na vsa gostovanja potuje z avtobusom. To so res dolga gostovanja. Povprečno je 8-9 ur vožnje v eno smer. Igramo 72 tekem na sezono, od tega jih je polovica v gosteh in to je res veliko potovanj. Večinoma je naš ritem hokej-avtobus, hokej-avtobus in ponovi. Kot sem rekel, vse je stvar navade, mi pa v začetku to povzroča kar nekaj preglavic, ampak se bom navadil tudi na to."