Jan Medved na reliju Nova Gorica v koraku z najhitrejšim

"Imela sva dober ritem in bila po prvem krogu celo druga v generalni razvrstitvi slovenskega državnega prvenstva. Sem pa žal storil veliko napako na zadnji hitrostni preizkušnji prvega dne – na superspecialu v Novi Gorici in z napačno vožnjo preko parkirišča izgubil dvajset sekund. A v soboto nas čaka še dolg dan z veliko hitrostnimi preizkušnjami, na katerih bova s sovoznikom poskusila nadoknaditi izgubljeno," je po koncu prvega dirkaškega dne povedal Medved.

Prvi dan relija Nova Gorica je tako posadka Medved - Šavelj kljub napaki končala na drugem mestu v svojem razredu, na tretjem mestu v generalni razvrstitvi slovenskega prvenstva in med prvo deseterico v absolutni konkurenci, kar je vsekakor odličen rezultat in dober obet za nadaljevanje relija in sezone.