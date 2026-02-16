Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

'Cilji? Hitrost imam dobro, želim le večjo konstantnost'

Ljubljana, 16. 02. 2026 13.29 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
D.S. M.J. STA
Tim Gajse in Jan Pancar

Motokrosist Jan Pancar je v lanski sezoni zasedel odlično 11. mesto v skupnem seštevku SP v razredu MXGP, kar je njegov sploh najboljši rezultat v karieri. Skupaj s Timom Gajserjem, Jako Peklajem in selektorjem Sašem Kragljem je zabeležil še zgodovinsko peto mesto na prestižnem pokalu narodov v Crawfordsvillu v ZDA, kar je doslej najboljša slovenska uvrstitev na tem tekmovanju. V prihajajoči sezoni želi ta 25-letni motokrosist še izboljšati rezultate.

Jana Pancarja prva preizkušnja čaka 8. marca, ko bo na sporedu dirka v Barilocheju v Argentini. Začetka sezone se zelo veseli drugi slovenski predstavnik v razredu MXGP. "Priprave na novo sezono so potekale zelo dobro. Na srečo nisem imel velikih sprememb z motorjem oziroma z ekipo. Na nič se mi ni bilo treba privajati. Moral sem samo pridno trenirati. Tudi jaz sem se pripravljal na Sardiniji, kjer sem bil zelo zadovoljen s tem, kako je vse skupaj potekalo."

Preberi še Tudi letos nagrada za motošportnika leta Gajserju

Pancar je lani v skupni razvrstitvi v omenjenem razredu zasedel visoko 11. mesto, s čimer je bil najboljši netovarniški voznik v konkurenci. Mladi dirkač se je dotaknil tudi ciljev, ki jih ima v pokalu narodov, kjer je Slovenija lani v ZDA v Crawfordsvillu zasedla odlično peto mesto. Letos bo ta preizkušnja potekala od 2. do 4. oktobra v Erneeju v Franciji. Tamkajšnja proga je slovenskim motokrosistom bistveno bolje poznana. "Moje razmišljanje je podobno. Gre za eno tekmo s tremi vozniki. Imeti moraš nekaj sreče. Upam, da bo Jaka Peklaj čez leto še bolj napredoval in da bomo vsi odpeljali tako, kot znamo."

motokros mxgp jan pancar tim gajser

Spektakel pred (skoraj) polnim Zlatorogom: pet golov za mirno pot v Istanbul

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To ostane z otrokom v odraslosti
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
To lepotico ljubi Robert Hrgota
To lepotico ljubi Robert Hrgota
vizita
Portal
Kaj se zgodi z našim telesom, ko zaužijemo premalo beljakovin
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Ali lahko pitje vroče vode res pomaga pri izgubi telesne teže?
Ali lahko pitje vroče vode res pomaga pri izgubi telesne teže?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ikona praznovala že 96. rojstni dan
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Hitra sladica za zimske počitnice
5 lahkih kosil za nov začetek tedna
5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534