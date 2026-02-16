'Cilji? Hitrost imam dobro, želim le večjo konstantnost'

Jana Pancarja prva preizkušnja čaka 8. marca, ko bo na sporedu dirka v Barilocheju v Argentini. Začetka sezone se zelo veseli drugi slovenski predstavnik v razredu MXGP. " Priprave na novo sezono so potekale zelo dobro. Na srečo nisem imel velikih sprememb z motorjem oziroma z ekipo. Na nič se mi ni bilo treba privajati. Moral sem samo pridno trenirati. Tudi jaz sem se pripravljal na Sardiniji, kjer sem bil zelo zadovoljen s tem, kako je vse skupaj potekalo ."

Pancar je lani v skupni razvrstitvi v omenjenem razredu zasedel visoko 11. mesto, s čimer je bil najboljši netovarniški voznik v konkurenci. Mladi dirkač se je dotaknil tudi ciljev, ki jih ima v pokalu narodov, kjer je Slovenija lani v ZDA v Crawfordsvillu zasedla odlično peto mesto. Letos bo ta preizkušnja potekala od 2. do 4. oktobra v Erneeju v Franciji. Tamkajšnja proga je slovenskim motokrosistom bistveno bolje poznana. "Moje razmišljanje je podobno. Gre za eno tekmo s tremi vozniki. Imeti moraš nekaj sreče. Upam, da bo Jaka Peklaj čez leto še bolj napredoval in da bomo vsi odpeljali tako, kot znamo."