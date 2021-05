Jan Tratnik na peklenskem vzponu na Zoncolan zaostal le za Fortunatom

Jan Tratnikje bil nekoliko presenetljivo del ubežne skupine že danes. V nedeljo bo namreč 15. etapa deloma potekala po slovenskih cestah in pričakovati je bilo, da bo Tratnik poskusil na domačih tleh.

Toda že za Zoncolan je imel 31-letni Idrijčan drugačne načrte. Skupno 11 ubežnikov je imelo tudi nekaj sreče, da glavnina v ozadju ni pritiskala na vso moč, zaradi česar so imeli pred zadnjim in slovitim vzponom na Zoncolan – tokrat so se nanj prvič po 18 letih povzpeli po položnejši strani – šest minut in pol naskoka.

Slovenski kolesar se je dobrih 11 km pred ciljem odlepil od vse manjše skupine ubežnikov. Priboril si je že večjo prednost, kasneje pa se mu je pridružil le Lorenzo Fortunato(EOLO-Kometa). 25-letni Italijan je imel za prvo zmago v profesionalnem kolesarstvu nekaj več moči od Tratnika.