Jan Tratnik: Vedel sem, da me ne bo mogel premagati

"Po pravici povedano sem v finalu verjel, da ga lahko premagam, saj mi je bil zadnji del pisan na kožo. Vzpon je bil kratek in strm, kar odgovarja mojim predispozicijam, saj imam dobro kapaciteto za eno minuto napada. Ko je O'Connor napadel, sem odgovoril s protinapadom. To se je zgodilo ravno tam, kjer so stali punca, brat in prijatelj, zato sem dobil dodatno energijo,"je pokomentiral 30-letnik.

Idrijčan je vedel, da ga v zaključku tekmec, Avstralec Ben O'Connor, ne more prehiteti. "Ko me je poskusil stresti tik pred ciljem, je šlo prepočasi in vedel sem, da me ne bo mogel premagati. Začutil sem, da lahko dobim etapo in sem verjel vase." Da bodo kolesarji Bahrain-McLarna v pobegu, je vedel že na jutranjem sestanku. "Že pred sestankom smo se zmenili, da mora Enrico Battagin v pobeg. V nekem trenutku sem se znašel v ospredju ravno pred dolgim klancem, ko so se začeli napadi. Odzval sem se in kar naenkrat sem bil v pobegu. Nato se je pridružilo še nekaj kolesarjev, tudi Battaglin, kar je bilo dobro, saj smo imeli v veliki skupini dva kolesarja,"je razpredal Tratnik, ki je bil presenečen, da so se mu kasnejši napadi izšli.

"Cel potek je bil kar malce čuden, saj nas je bilo 28 v pobegu in odločil sem se za napad že po prvem od treh vzponov v teh krogih. Ostala sva samo jaz in Manuele Boaro. Vmes sem se spraševal, 'ali mi je tega treba, ko pa je zadaj toliko kolesarjev'. Toda prišla sva do nekaj prednosti, na drugem vzponu pa sem pospešil. Na zadnjem se mi je pridružil O'Connor. Izjemne noge sem imel, da sem zdržal ta zadnji klanec,"je dogajanje strnil Idrijčan.

Z zmago je izpolnil cilj in opravil najboljšo možno avdicijo za morebitno pogodbo s katerim od moštev svetovne serije, saj mu zdajšnja po koncu sezone poteče. Ob zmagi se ni pozabil zahvaliti tudi rojakom, ki so ga spodbujali ob cesti. "Cilj je izpolnjen. Še bolj sem vesel, da gre za normalno etapo in ne kronometer. Res sem trdo delal letos kljub koroni in verjel, da bodo dirke in da moram vsako izkoristiti. Da pa sem zmagal še tako etapo, na kateri je bilo ob strani veliko Slovencev, mi pomeni zelo veliko. Vsakemu se moram zahvaliti za spodbudne besede, saj je to zelo veliko pripomoglo k zmagi."