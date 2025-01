Janc: Današnji rokomet sloni na dobri obrambi

"Generalka ni uspela po naših željah, po drugi strani pa se iz poraza včasih več naučiš kot iz zmage. To je bila dobra zaušnica, spustila nas je na realna tla. Pogovorili smo se, naredili analizo in že naslednji dan začeli z drugačnim pristopom. Verjamem, da bomo v četrtek pravi na prvi tekmi in pokazali vse, kar znamo," je dejal krilni igralec Barcelone.

Največji prostor za napredek vidi v obrambi, ki je bila na tekmi z gostitelji prvenstva vse prej kot čvrsta.

"Mislim, da je vsem jasno, da današnji rokomet sloni na dobri obrambi. Naša obramba ni bila na najvišjem nivoju, zelo veliko lukenj je bilo skozi sredino, kjer so prišli do lahkih zadetkov. In ko obramba ne deluje, si tudi bolj zakrčen v napadu in sklenjen je začaran krog. Definitivno smo delali in še delamo na obrambi, predvsem na centralnem bloku, da se uskladimo z vratarji in vse skupaj dvignemo na čim višji nivo," je priznaval Janc.