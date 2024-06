Janc in Cokan zapuščata Celjane, kmalu znan nov trener

Mitja Janc je šel po poti starejšega brata Blaža Janca , v Celje je prestopil iz matičnega kluba Sevnica. Prvič je dres celjskega kluba oblekel v sezoni 2018/19 v kadetski in mladinski ekipi. Prvo priložnost v članski ekipi je dobil v sezoni 2020/21, v zadnjih dveh pa je bil standarden član celjskega kluba. V zadnji sezoni Lige prvakov je bil drugi najboljši strelec rednega dela tekmovanja, na 14 tekmah je dosegel 87 golov. Skupno je za Celje odigral 94 tekem in dosegel 323 golov, so svojega zdaj že nekdanjega člana opisali pri celjskem klubu.

Kot so sporočili iz celjskega kluba, bosta oba na Poljsko prestopila ob plačilu odškodnine, saj sta imela s celjskim klubom še veljavni pogodbi. Priložnost na desnem krilu bosta zdaj dobila Luka Perić , članski reprezentant Bosne in Hercegovine, ter Žiga Belej , mladinski reprezentant Slovenije.

Tim Cokan je v Celju igral od otroških let, za člansko ekipo pa debitiral v sezoni 2018/19. Skupno je odigral 140 tekem in na njih dosegel 607 golov, na zadnji proti Škofljici je s 14 goli dosegel osebni rekord. V državnem prvenstvu je s 171 goli tekmovanje končal kot tretji najboljši strelec.

"S prestopom Cokana in Janca smo klub finančno stabilizirali in s tem zaključujemo drugo fazo. Sedaj je čas za tretjo fazo, rast in napredek. Imamo sklenjenih osem dolgoročnih pogodb z reprezentanti in obilico talentov. Gradili bomo na odličnih temeljih naše akademije. Še naprej bomo delovali v skladu z začrtano klubsko strategijo. Naši cilji ostajajo visoki po športni plati, vse napore sedaj usmerjamo v nadgradnjo proračuna. V tem trenutku zaključujemo pogovore o prihodih novih igralcev ter glavnega trenerja. Kmalu bomo tako lahko najavili že prve spremembe tudi v tem pogledu," je na spletni strani kluba dejal predsednik Gregor Planteu.