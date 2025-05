Janc in Makuc proti Magdeburgu, Ovniček ter Gaber proti Füchseju

Nantes je v četrtfinalu s skupnim izidom 60:57 po dveh tekmah izločil Sporting iz Lizbone, Barcelona pa je bila s 56:54 boljša od Picka Szegeda, za katerega igra Borut Mačkovšek.

Aleks Vlah je moral z Aalborgom priznati premoč Berlinčanom (65:77), medtem ko je Gašper Marguč z Veszpremom tesno po seštevku dveh tekem s 53:54 izgubil proti Magdeburgu.

Francozi so dvakrat igrali na zaključnem turnirju (2018 in 2021) in pred šestimi leti v finalu priznali premoč Montpellieru. Berlinčani pa so na "final fouru" igrali le v sezoni 2011/12 in zasedli četrto mesto.

Najprej se bosta 14. junija v polfinalu pomerila Füchse in Nantes (15.00), nato pa še Barcelona in Magdeburg (18.00). Finale in tekma za tretje mesto bosta dan kasneje.