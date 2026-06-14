Janc in Makuc z Blaugrano pokorila evropsko konkurenco

Barcelona je pred letošnjim zmagoslavjem na rokometni Mont Blanc stopila že v letih 1991, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2005, 2011, 2015, 2021, 2022 in 2024, medtem ko je Füchse Berlin že drugič zaporedoma klecnil na finalni tekmi, potem ko ga je lani v Kölnu premagal Magdeburg z 32:26. Na finalnem obračunu v najbolj rokometni dvorani na svetu so nastopili tudi trije slovenski reprezentanti. Bolj razpoložena je bila španska sekcija, Blaž Janc je za zmago prispeval šest, Domen Makuc, ki se po koncu sezone seli v nemški Kiel, pet golov, medtem ko se Nejc Cehte pri Füchseju ni vpisal med strelce.

Pri španski ekipi je bil najučinkovitejši Portugalec Luis Frade s sedmimi goli, pri nemški pa Danec Mathias Gidsel z osmimi zadetki. Nemški Magdeburg je na tekmi za tretje mesto premagal danski Aalborg z 32:26 (17:11).