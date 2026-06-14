Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Janc in Makuc z Blaugrano pokorila evropsko konkurenco

Köln, 14. 06. 2026 19.56 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Rokometaši Barcelone

Rokometaši Barcelone so letošnji zmagovalci zaključnega turnirja lige prvakov v Kölnu. Španska zasedba je na finalni tekmi premagala nemški Füchse iz Berlina s 37:34 (20:16) in osvojila 13. naslov v najimenitnejšem celinskem klubskem tekmovanju.

Domen Makuc v dresu Barcelone
Domen Makuc v dresu Barcelone
FOTO: Profimedia

Barcelona je pred letošnjim zmagoslavjem na rokometni Mont Blanc stopila že v letih 1991, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2005, 2011, 2015, 2021, 2022 in 2024, medtem ko je Füchse Berlin že drugič zaporedoma klecnil na finalni tekmi, potem ko ga je lani v Kölnu premagal Magdeburg z 32:26. Na finalnem obračunu v najbolj rokometni dvorani na svetu so nastopili tudi trije slovenski reprezentanti. Bolj razpoložena je bila španska sekcija, Blaž Janc je za zmago prispeval šest, Domen Makuc, ki se po koncu sezone seli v nemški Kiel, pet golov, medtem ko se Nejc Cehte pri Füchseju ni vpisal med strelce.

Pri španski ekipi je bil najučinkovitejši Portugalec Luis Frade s sedmimi goli, pri nemški pa Danec Mathias Gidsel z osmimi zadetki. Nemški Magdeburg je na tekmi za tretje mesto premagal danski Aalborg z 32:26 (17:11).

rokometna liga prvakov barcelona blaž janc domen makuc

Slovenci proti Japonski utrpeli prvi poraz v Ligi narodov

24ur.com Magdeburgu nemško finale rokometne Lige prvakov in peti naslov
24ur.com Janc in Makuc z Barcelono osvojila španski pokal
24ur.com Janc in Makuc z Barcelono končala na vrhu skupine B
24ur.com Barcelona po 28 letih izgubila domačo tekmo v izločilnih bojih
24ur.com Janc in Makuc z Barcelono do naslova Lige prvakov
24ur.com Na zaključnem turnirju kar trije Slovenci
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zakaj vedno več otrok trpi za bigoreksijo in kako jo prepoznati
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
7 stvari, ki si jih bodo otroci zapomnili o vas
7 stvari, ki si jih bodo otroci zapomnili o vas
Prepoznate deklico na sliki? Danes je mama treh otrok
Prepoznate deklico na sliki? Danes je mama treh otrok
zadovoljna
Portal
Tako lepa je danes hči slavnega igralca
Tedenski horoskop: Ribe čaka presenečenje, biki načrtujejo prihodnje korake
Tedenski horoskop: Ribe čaka presenečenje, biki načrtujejo prihodnje korake
4 znamenja, ki jim bo današnji mlaj prinesel nov zagon
4 znamenja, ki jim bo današnji mlaj prinesel nov zagon
Nora rešitev za majhno stanovanje, ki jo morate poznati
Nora rešitev za majhno stanovanje, ki jo morate poznati
vizita
Portal
Dieta ruskih balerin: V enem tednu do pet kilogramov manj
En sam pregled ga je rešil pred zlomom kosti
En sam pregled ga je rešil pred zlomom kosti
Kako prepoznati povišan holesterol in kaj resnično pomaga znižati vrednosti
Kako prepoznati povišan holesterol in kaj resnično pomaga znižati vrednosti
Zakaj vas po jedi boli želodec? 9 pogostih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
Zakaj vas po jedi boli želodec? 9 pogostih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
cekin
Portal
Vaša pravica do doma: kako rastoči stroški vplivajo na varnost?
Zakaj nekateri delajo več kot 40 ur, drugi pa 32? Razlogi vas bodo presenetili
Zakaj nekateri delajo več kot 40 ur, drugi pa 32? Razlogi vas bodo presenetili
Slovenski upokojenci dobijo več kot upokojenci v regiji, a manj od avstrijskih
Slovenski upokojenci dobijo več kot upokojenci v regiji, a manj od avstrijskih
Zakaj generacija Z zapravlja le za luksuzno kozmetiko?
Zakaj generacija Z zapravlja le za luksuzno kozmetiko?
moskisvet
Portal
Zdravniki svarijo: Tega ne bi smeli početi po 17. uri
Njegova navada skoraj uničila razmerje
Njegova navada skoraj uničila razmerje
Po 26 letih še vedno zaljubljena kot prvi dan
Po 26 letih še vedno zaljubljena kot prvi dan
Znaki, da vaš odnos s sodelavko ni več nedolžen
Znaki, da vaš odnos s sodelavko ni več nedolžen
dominvrt
Portal
Sistem petih con za popolno organizacijo kuhinje
Lepo cvetje, ki lahko povzroči hudo zastrupitev
Lepo cvetje, ki lahko povzroči hudo zastrupitev
Se vrata ne zapirajo? To je najpogostejši krivec
Se vrata ne zapirajo? To je najpogostejši krivec
Čiščenje vrtnega pohištva ne bo več muka
Čiščenje vrtnega pohištva ne bo več muka
okusno
Portal
Zakaj je meso z žara pogosto suho? To je napaka, ki jo dela večina ljudi
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Božanski chili con carne: triki za najboljši okus vseh časov
Božanski chili con carne: triki za najboljši okus vseh časov
Najdražje jedi na svetu: luksuz, ki stane več tisoč evrov na krožniku
Najdražje jedi na svetu: luksuz, ki stane več tisoč evrov na krožniku
voyo
Portal
Moje sonce
NeRealno
NeRealno
Čistilka
Čistilka
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758