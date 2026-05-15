Janc: Kljub zmagi ostaja nekaj grenkega priokusa

Ljubljana, 15. 05. 2026 09.17 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Črna gora - Slovenija

Slovenska moška članska rokometna reprezentanca je na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu januarja prihodnje leto v Podgorici z golom razlike ugnala neugodno Črno goro (28:29). Tako bo o potniku na mundial odločala nedeljska povratna tekma v Kopru, Blaž Janc in Aleks Vlah pa upata, da bo tudi gol prednosti s prve tekme dovolj za odhod na naslednje veliko tekmovanje.

Čeprav so slovenski rokometaši v nekem trenutku vodili že s sedmimi goli naskoka, to ni bilo dovolj za mirnejši zaključek prve tekme v Morači.

Po nizu napak in zapravljenih priložnosti so se Črnogorci do zaključnega zvoka sirene približali le na gol zaostanka, kar napoveduje zelo zanimiv povratni dvoboj v nedeljo v Kopru.

"Kljub zmagi ostaja nekaj grenkega priokusa zaradi načina, kako smo zapravili visoko prednost. Ampak vedeli smo že pred tekmo, da bo o potniku na SP odločal povratni obračun v Kopru. Zato že zdaj vabim vse naše navijače, da ze zberejo v čim večjem številu in nas podprejo v boju za uvrstitev na svetovno prvenstvo. To je razumljivo naš glavni cilj," je po tesni zmagi v Podgorici dejal kapetan slovenske rokometne izbrane vrste Blaž Janc.

Tudi organizator igre Aleks Vlah obžaluje zapravljeno (visoko) prednost, a v isti sapi upa, da bo tudi zadetek plusa dovolj za odhod na svetovno prvenstvo.   

"Dosegli smo načrtovano zmago, toda z razpletom dvoboja ne moremo biti zadovoljni. Prelahko smo zapravili visoko prednost in Črnogorce vrnili v igro. Drugi polčas je bil izenačen, razlika je bila majhna, na koncu pa smo le slavili. V Kopru nas čaka zahtevnih 60 minut, zato vse gledalce vabim, da nas pridejo podpreti na poti do svetovnega prvenstva," je povedal Vlah, s sedmimi goli najučinkovitejši slovenski rokometaš v Podgorici.

rokomet kvalifikacije za svetovno prvenstvo slovenska reprezentanca aleks vlah blaž janc

