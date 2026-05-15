Janc: Kljub zmagi ostaja nekaj grenkega priokusa

Čeprav so slovenski rokometaši v nekem trenutku vodili že s sedmimi goli naskoka, to ni bilo dovolj za mirnejši zaključek prve tekme v Morači. Po nizu napak in zapravljenih priložnosti so se Črnogorci do zaključnega zvoka sirene približali le na gol zaostanka, kar napoveduje zelo zanimiv povratni dvoboj v nedeljo v Kopru.

"Kljub zmagi ostaja nekaj grenkega priokusa zaradi načina, kako smo zapravili visoko prednost. Ampak vedeli smo že pred tekmo, da bo o potniku na SP odločal povratni obračun v Kopru. Zato že zdaj vabim vse naše navijače, da ze zberejo v čim večjem številu in nas podprejo v boju za uvrstitev na svetovno prvenstvo. To je razumljivo naš glavni cilj," je po tesni zmagi v Podgorici dejal kapetan slovenske rokometne izbrane vrste Blaž Janc.