Janc: Kljub zmagi ostaja nekaj grenkega priokusa

Čeprav so slovenski rokometaši v nekem trenutku vodili že s sedmimi goli naskoka, to ni bilo dovolj za mirnejši zaključek prve tekme v Morači.
Po nizu napak in zapravljenih priložnosti so se Črnogorci do zaključnega zvoka sirene približali le na gol zaostanka, kar napoveduje zelo zanimiv povratni dvoboj v nedeljo v Kopru.
"Kljub zmagi ostaja nekaj grenkega priokusa zaradi načina, kako smo zapravili visoko prednost. Ampak vedeli smo že pred tekmo, da bo o potniku na SP odločal povratni obračun v Kopru. Zato že zdaj vabim vse naše navijače, da ze zberejo v čim večjem številu in nas podprejo v boju za uvrstitev na svetovno prvenstvo. To je razumljivo naš glavni cilj," je po tesni zmagi v Podgorici dejal kapetan slovenske rokometne izbrane vrste Blaž Janc.
Tudi organizator igre Aleks Vlah obžaluje zapravljeno (visoko) prednost, a v isti sapi upa, da bo tudi zadetek plusa dovolj za odhod na svetovno prvenstvo.
"Dosegli smo načrtovano zmago, toda z razpletom dvoboja ne moremo biti zadovoljni. Prelahko smo zapravili visoko prednost in Črnogorce vrnili v igro. Drugi polčas je bil izenačen, razlika je bila majhna, na koncu pa smo le slavili. V Kopru nas čaka zahtevnih 60 minut, zato vse gledalce vabim, da nas pridejo podpreti na poti do svetovnega prvenstva," je povedal Vlah, s sedmimi goli najučinkovitejši slovenski rokometaš v Podgorici.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.