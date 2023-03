Janc: Nadaljevali smo tam, kjer smo končali na svetovnem prvenstvu

Pred izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana je bila prva akcija po svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem. Na januarskem mundialu so naši rokometaši premagali Poljsko, Savdsko Arabijo, Iran in Črno goro, po porazih proti rokometnim velikanom iz Francije in Španije pa zasedli končno 10. mesto v konkurenci 32 reprezentanc. Slovenci so po uvodnih zmagah nad Kosovom in BiH v jesenskem kvalifikacijskem ciklusu v prvem medsebojnem obračunu z najmočnejšim skupinskim tekmecem v tem tednu premagali še Črno goro.

Po slavju v Podgorici so naredili velik korak proti zaključnemu turnirju stare celine med 10. in 24. januarjem prihodnje leto v Nemčiji, kamor se bodo uvrstile vse prvo- in drugouvrščene izbrane vrste iz vseh osmih skupin ter še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance. "Čestitam ekipi, vsa čast fantom. Pokazali so svojo voljo, borbo in srce. Po zahtevni tekmi ob odličnem vzdušju polne dvorane smo imeli v prvem in drugem polčasu nekaj slabših minut, a smo ostali mirni. Zmagal je rokomet. Zdaj se je treba zbrati, saj nas v nedeljo čaka nova težka tekma. Verjamem, da bodo fantje znova pravi," je po lepi zmagi v črnogorski prestolnici dejal prvi trener reprezentance Uroš Zorman. "Izjemno sem vesel in ponosen na fante. Zdržali smo pritisk. Pokazali smo karakter in srce. Nadaljevali smo tam, kjer smo končali na svetovnem prvenstvu. Gre za zelo pomembno zmago v boju za prvo mesto v skupini. V nedeljo nas čaka povratna tekma v Kopru. Menim, da je ta zmaga lepo vabilo na tekmo v Bonifiki, da skupaj pričaramo vzdušje, ki smo ga doživeli nocoj," pa je povedal Blaž Janc, ki je z zadetkoma v zaključku tekme zapečatil usodo Črnogorcev.

Po treh tekmah v skupini 7 je Slovenija zbrala šest, Črna gora štiri, BiH dve, Kosovo pa je brez točk.