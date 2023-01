Janc: Najbolj povezani delajo rezultat

Trije slovenski potniki na svetovno rokometno prvenstvo so doslej igrali za poljskega giganta iz Kielc. Najprej selektor Uroš Zorman , ki je začel kot igralec, nadaljeval pa kot trener, sledil je Dean Bombač , ki se je k serijskim državnim prvakom preselil leta 2016, kot zadnji pa je zasedbo, z rumeno armado navijačev, okrepil Blaž Janc . Slednji, danes član slovite Barcelone, je v treh sezonah na Poljskem stkal ničkoliko prijateljskih vezi, a kot priznava pred začetkom rokometnega mundiala, s poljskimi kolegi ni prav veliko v stiku: "Le za kakšne vstopnice sem jih poklical, saj je do njih zelo težko priti. "

Kako ne, dvoboji domače reprezentance so razprodani, Poljaki so nori na šport, prepričani, da lahko njihova izbrana vrsta na letošnjem svetovnem prvenstvu poseže po medalji. V Katovicah na Poljskem so bili zadnja leta za uspehe zadolženi poljski odbojkarji, leta 2019 bronasti na evropskem prvenstvu, lansko leto srebrni na svetovnem prvenstvu. Viden igralec na obeh zaključnih turnirjih so bili tudi slovenski odbojkarji, ki so Poljake premagali v zgodovinskem polfinalu v dvorani Spodek, ko so uspeli utišati krepko čez 10 tisoč glasnih poljskih navijačev, na odbojkarskem mundialu pa se zasedbi na zaključnem turnirju nista pomerili.