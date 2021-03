Janc o možnem čudežu v Parizu: Če kdo, potem Barca

Reprezentant Slovenije Blaž Janc, eden najboljši desnokrilnih rokometašev na svetu, je "dosanjal" rokometne sanje. Pred začetkom sezone je oblekel dres Barcelone in postal del ene največjih športnih družin na svetu. In to se, kot pravi sam, pozna na vsakem koraku. Seveda bo, kot vsi člani Barcine družine, držal pesti za čudež v Parizu, ko bodo v sredo Katalonci na povratni tekmi osmine finala Lige prvakov proti PSG-ju lovili zaostanek z 1:4. Spektakel bomo prenašali na Kanalu A in VOYO.

Nogometaši Barcelone so pripravili popoln preobrat in se uvrstili v finale španskega kraljevega pokala. Proti Sevilli so nadoknadili zaostanek z 2:0 in po podaljšku zmagali s 3:0. Izjemna spodbuda pred povratnim obračunom osmine finala Lige prvakov, ko bodo proti Parižanom lovili zaostanek s 4:1. icon-expand