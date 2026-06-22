Janc podaljšal sodelovanje s katalonskim velikanom

Blaž Janc je k Barceloni prišel leta 2020 iz poljskih Kielc, kjer je igral od leta 2017. Pred tem je igral za matično Celje. Z Barcelono je Janc vselej igral na zaključnem turnirju lige prvakov. Štirikrat je osvojil naslov (2021, 2022, 2024, 2026), enkrat je bil tretji (2023) in enkrat četrti (2025). Letos je v finalu blaugrana ugnala Füchse Berlin s 37:34.

Devetindvajsetletnik je tudi eden glavnih stebrov slovenske reprezentance, za katero je doslej odigral 135 tekem in dosegel 522 golov, kar ga na večni lestvici strelcev uvršča na deveto mesto. Kolajno je s Slovenijo osvojil na SP 2017, pred dvema letoma pa je na OI v Parizu s soigralci zasedel četrto mesto.

"Vsestranski levoroki igralec iz sezone v sezono pridobiva na veljavi, vrhunec pa je dosegel v letošnji. Kot eden ključnih igralcev trenerja Carlosa Ortege bo nadaljeval svoje briljantno obdobje pri Barceloni," so med drugim zapisali pri katalonskem velikanu.