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Janc podaljšal sodelovanje s katalonskim velikanom

Barcelona, 22. 06. 2026 13.37 pred 28 minutami 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Blaž Janc

Slovenski rokometni as Blaž Janc je podaljšal pogodbo z Barcelono, je španski klub danes potrdil na spletni strani. Devetindvajsetletnik bo član blaugrane, s katero je minulo sezono osvojil ligo prvakov, vsaj do konca sezone 2029/30.

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Blaž Janc je k Barceloni prišel leta 2020 iz poljskih Kielc, kjer je igral od leta 2017. Pred tem je igral za matično Celje. Z Barcelono je Janc vselej igral na zaključnem turnirju lige prvakov. Štirikrat je osvojil naslov (2021, 2022, 2024, 2026), enkrat je bil tretji (2023) in enkrat četrti (2025). Letos je v finalu blaugrana ugnala Füchse Berlin s 37:34.

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Devetindvajsetletnik je tudi eden glavnih stebrov slovenske reprezentance, za katero je doslej odigral 135 tekem in dosegel 522 golov, kar ga na večni lestvici strelcev uvršča na deveto mesto. Kolajno je s Slovenijo osvojil na SP 2017, pred dvema letoma pa je na OI v Parizu s soigralci zasedel četrto mesto.

"Vsestranski levoroki igralec iz sezone v sezono pridobiva na veljavi, vrhunec pa je dosegel v letošnji. Kot eden ključnih igralcev trenerja Carlosa Ortege bo nadaljeval svoje briljantno obdobje pri Barceloni," so med drugim zapisali pri katalonskem velikanu.

Blaž Janc bo v dresu Barcelone igral vsaj do poletja 2030.
Blaž Janc bo v dresu Barcelone igral vsaj do poletja 2030.
FOTO: AP

Janc tako ostaja član najuspešnejšega evropskega kolektiva v zgodovini, zapušča pa ga Domen Makuc, najkoristnejši igralec zaključnega turnirja letošnje lige prvakov. Slovenski srednji zunanji se je že pred časom dogovoril za prestop k nemškemu Kielu.

Tam pa ga ne bo vodil češki strokovnjak Filip Jicha, ki se po poročanju časnika Kieler Nachrichten poslavlja po slabi sezoni v nemškem prvenstvu. Kiel je namreč končal na šestem mestu in ostal brez mesta v evropskih tekmovanjih. Nasledil naj bi ga Norvežan Boerge Lund.

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