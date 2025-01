Janc: Sedaj se prvenstvo šele zares začenja

Slovenska rokometna reprezentanca je na začetku svetovnega prvenstva rutinirano opravila s Kubo in Zelenortskimi otoki, v zadnjem krogu prvega dela pa jih čaka prvi pravi preizkus – dvoboj z Islandijo. V slovenskem taboru, kjer ne manjka motivacije, so prihajajoči obračun označili za prvi finale mundiala.

Slovenski rokometaši so bili na začetku tekme z Zelenortskimi otoki v manjšem krču. "Nikakor se nismo mogli odlepiti od njih. Igrajo lep rokomet, mogoče jim manjka nekaj hitrosti, ampak gre za igralce, ki igrajo tudi po evropskih klubih. Po moji oceni imajo boljšo reprezentanco kot Kuba," je po koncu srečanja dejal Aleks Vlah, ki je še na drugi zaporedni tekmi dosegel osem golov in bil najboljši strelec Slovenije.

Aleks Vlah FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Šele po kakšnih 20 minutah igre je slovenska igra stekla po željah. Slovenci so dvignili nivo obrambe, kar jim je omogočilo nekaj lahkih zadetkov. Slovenska reprezentanca je na odmor odšla s šestimi goli naskoka (18:12), prednost pa so Slovenci v drugem polčasu podvojili. Slovenija je prišla do druge zanesljive zmage (36:24).

Blaž Janc FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"To je samo še en dokaz več, da dejansko danes znajo vsi igrati rokomet. Če nisi povsem pri stvari, lahko hitro prideš v težave. Na koncu naša individualna kvaliteta ni bila sporna, tekmo smo mirno, brez nervoze pripeljali do konca. Najbolj pomembno je, da smo vsi ostali zdravi in si porazdelili minutažo. Sedaj se prvenstvo šele začenja in v ponedeljek bomo videli, kam lahko ciljamo na tem prvenstvu," pravi kapetan slovenske izbrane vrste Blaž Janc. V ponedeljek prvi pravi test Slovence v ponedeljek čaka dvoboj z Islandijo, ki je prav tako zanesljivo odpravila Zelenortske otoke in Kubo. V slovenskem taboru so dvoboj z Islandci označili kot prvi finale, saj gre za izredno pomembno tekmo, ki v primeru zmage prinaša tudi več kot dobrodošli dve točki za drugi krog tekmovanja.

Na prvi tekmi Slovenije se je v Areni zbralo 1.200 gledalcev, na drugi pa 2.150. V slovenski reprezentanci proti Islandiji pričakujejo še številčnejši obisk.

"Prvi dve tekmi smo želeli oddelati s čim boljšo energijo, sedaj pa nas čaka to prvo finale proti Islandiji. Nekaj stvari smo na teh dveh tekmah uspeli skriti, ampak zagotovo je to uspelo tudi njim. Čaka nas borba za prvo mesto in boj, da v drugi krog odnesemo čim več točk. Verjamem pa, da nam bo ob pravi podpori s tribun to uspelo," je vlogo gledalcev v zagrebški Areni izpostavil Vlah.

Islandija je Zelenortske otoke ugnala za 13 golov (34:21), Kubo pa za 21 (40:19). "Vsi vemo, kaj Islandija pomeni v rokometu, zato se bomo morali maksimalno pripraviti. Moramo odigrati po najboljših močeh s čim manj tehničnih napak," poudarja selektor Uroš Zorman, ki pa še ne čuti imperativa zmage.

Slovenski selektor Uroš Zorman FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Pred začetkom prvenstva je bilo precej govora o tem, da bo eden izmed glavnih igralcev Islandije Aron Palmarsson izpustil prvi del tekmovanja, toda legendarni Islandec se je po poškodbi predčasno vrnil na igrišče. Odigral je prvih 16 minut na tekmi s Kubo, dosegel tri zadetke in štirikrat asistiral, nato pa sedel na klop ter preostalih 44 minut obračun spremljal kot gledalec. Za igro pa bo nared tudi Borut Mačkovšek, ki je zaradi slabega počutja izpustil uvodna obračuna. Selektor Zorman je po tekmi zagotovil, da bo levi zunanji rokometaš proti Islandiji zagotovo na voljo za igro.