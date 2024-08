Janc: Treba se je znati spopasti tudi z bolečimi porazi

Kot je po bolečem porazu s Španci, ki so bili tudi v skupinskem delu olimpijskega turnirja v Parizu za malenkost boljši od naših sicer izjemnih rokometašev, dejal eden od junakov v slovenski izbrani vrsti Blaž Janc, se je težko izogniti občutka, da je bila velika priložnost za tako želeno olimpijsko odličje bržkone zapravljeni na tisti infarktni polfinalni tekmi z Dansko, ki je nato v velikem finalu povsem nadigrala nekonkurenčno Nemčijo.

"Zdaj lahko razpredamo na dolgo in široko o vsem, a dejstvo je in bo ostalo zapisano v anale olimpijskega športa, da so dobitniki rokometnih kolajn v Parizu/Lillu 2024 Danska, Nemčija in Španija. Škoda, kajti nihče se ne bo spomnil, da je na omenjenem turnirju ne le sodelovala, ampak bila zelo resno v igri za eno od kolajn tudi "majhna" Slovenija, ki je skozi celotno tekmovanje mešala štrene takšnim rokometnim (vele)silam, kot so Danska, Španija, Nemčija, Švedska, Hrvaška ...," pravi odlični Blaž Janc, ki je bil ob Aleksu Vlahu in vratarju Klemnu Ferlinu ena od treh ključnih figur v slovenski reprezentanci na poti do polfinala in končnega 4. mesta.