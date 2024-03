Janc: Vsak svoj gol bi zamenjal za kakšno točko

OGLAS

Celje - Barcelona FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Na tekmo ne gremo z belo zastavo, moramo se boriti. Utrujenost je res velika, ampak mislim, da smo v tej sezoni že pokazali, da lahko igramo z vsakim nasprotnikom, ko je naš pristop pravi. Verjamem, da nas čaka ena dobra, zanimiva in napeta tekma. Mogoče na krilih naših navijačev presenetimo GOG," je pred tekmo z aktualnimi danskimi prvaki dejal Mitja Janc.

20-letni Janc se trenutno nahaja na drugem mestu lestvice strelcev v tem evropskem tekmovanju: "Mislim, da se ne smem preveč ukvarjati z osebno statistiko, ker vemo, da je rokomet ekipni šport. Vsak svoj gol bi zamenjal za kakšno točko. Na tekmi bom dal vse od sebe, da čim bolj pomagam ekipi do najboljšega možnega rezultata."

Celje - Barcelona FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Moramo se čim prej pobrati. Najpomembnejše je, da se čim hitreje spočijemo in čim bolje pripravimo na nadaljnji tekmi, ki bosta zopet zelo težki. Vemo, da je Liga prvakov nagrada za trud, ki smo si ga priborili skozi lansko sezono. Mislim, da je najbolj pomembno, da gremo v tekmo maksimalno in da po tekmi ni novih poškodb. Zagotovo ne obešamo bele zastave, moramo verjeti v sebe od prvega do zadnjega. Tisti, ki bomo stopili na teren, moramo dati od prve do zadnje minute vse od sebe, vso moč, ki jo v trenutni situaciji premoremo. Zavedamo se, da nismo v dobri situaciji, kar se tiče utrujenosti," je povedal Žiga Mlakar.

icon-expand

Celjani so od začetka februarja odigrali osem tekem. "Ko smo odprli drugi del sezone, smo se zavedali, da bo naporno. Tekme si sledijo na tri dni, treba se je regenerirati in spočiti, ampak na žalost je bilo v nedeljo tako, da nas je prelomilo in pustilo na nas posledice, ko smo plačali davek na to utrujenost. Ta utrujenost se predvsem pozna, ko nas zmanjka pri zaključku. Tudi v obrambi je bila želja, ampak ti telo ne dopušča, glava ti reče, da zmoreš, ampak ti telo onemogoči. Ko si v takšni situaciji se to pokaže kot velik minus," je neugodno situacijo pivovarjev pojasnil kapetan.

Varovanci Alema Toskića so na Danskem prikazali dobro predstavo, a kljub temu izgubili (38:36). "V Gudmeju smo odigrali dobro tekmo, bili smo v stiku z njimi od prve do zadnje minute. Vemo, da so ekipa, ki že ima zagotovljeno napredovanje, kljub temu pa bodo dali vse od sebe, ker si želijo dokazovanja," je dejal 33-letni Mlakar.

Janc pa je dodal: "Vemo, da Danci igrajo moderen in hiter rokomet. Hitro tečejo, močne podaje, streli od daleč. Najbolj pomemben bo dober pristop v obrambi, potem pa seveda dolgi napadi, da čim dlje zdržimo v kontaktu z njimi."