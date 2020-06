Atleti v Sloveniji so že v polnem pogonu in državni rekorder v teku na 400 metrov Luka Janežič odšteva dneve do prvega mitinga. Po odpovedi olimpijskih iger in evropskega prvenstva je spremenil načrte. Osredotoča se na hitrost, ki jo je zadnja leta zaradi natrpanega urnika zapostavljal. In zato bo na domačih mitingih tekmoval v šprintih na 100 in 200 metrov.