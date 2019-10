Janežič daleč od finala

Luka Janežičje na SP odpotoval z dopusta v Italiji, ker ni vedel, ali bo sploh dobil povabilo za nastop, saj mu mednarodne norme letos ni uspelo doseči. "Pač, v tem trenutku sem toliko zmožen. Saj ne moreš pričakovati kaj več, če prideš z dopusta, kjer si 'žural'. Tam potem pa dobiš sms, da si uvrščen na SP, četudi ti je prej mednarodna zveza sporočila, da ne boš tekmoval. In imaš teden dni časa, da se pripraviš," je dejal Janežič. Triindvajsetletni Vodičan je že na letošnjem dvoranskem evropskem prvenstvu, kjer je bil velik favorit za odličja, po četrtem mestu nemočno obležal na tekmovalni stezi v Glasgowu. Potem se je v poletni sezoni približal normi za SP, v Katar pa je potoval glede na uvrstitev na lestvici po naknadnem povabilu IAAF. "Izšlo se je tako, kot smo pričakovali. Sploh glede na mojo sezono. Če bi v njej tekel 44,50 sekunde, potem bi bil lahko tudi v kvalifikacijah okrog časa 45,50. Težko je loviti normo tako dolgo in obenem tudi vedeti, da na SP nisi na ravni, da bi kaj prikazal in komaj čakaš, da prideš v cilj, da je vsega konec. Šel sem na SP predvsem zaradi sponzorskih pogodb," je še dodal Janežič, pred dvema letoma evropski prvak do 23 let.