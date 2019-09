Janežič in Čeh s posebnim povabilom za SP

Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobjaLuka Janežič in evropski prvak do 23 let Kristjan Čehsta dobila povabilo Mednarodne atletske zveze (Iaaf) za nastop na svetovnem prvenstvu v Dohi. Janežič je že potrdil nastop v teku na 400 m, prav tako tudi Čeh v metu diska. Obeh tekmovalcev ni bilo na prvem seznamu, ki so ga objavili na začetku tedna. Na prvenstvu v katarski prestolnici bo tako med 27. septembrom in 6. oktobrom nastopila sedmerica Slovenk in dva slovenska atleta. "Težko je vse skupaj zame psihično, saj je vse dolgo trajalo in sem si sprva najprej obetal nastop, potem pa so v začetku tedna sporočili, da me ni na seznamu, na katerem bi sicer bil glede na dosežke v letošnji sezoni. Sem že končal sezono in sem šel na dopust, trenutno sem v Italiji. Tu sem naknadno, dober teden pred SP, izvedel, da sem potrjen. Kar čudna sta ta odločitev in postopek Iaaf," je povedal Janežič.

"Sem sicer vesel, da bom lahko tekmoval na SP. A sem že izpustil treninge, tudi psihično sem bil že na dopustu. Težko mi je bilo tako pogosto preklapljati med vsemi temi odločitvami, ali bo nastop potrjen ali ne. Sedaj moram povsem spremeniti načet, kot zadnje tri tedne že nekajkrat. Šel bom domov in skušal v naslednjih 10 dnevih še kaj postoriti. Predvsem se moram v glavi pripraviti, da ni konec sezone. Iskreno pa ta čas ne morem napovedati vrhunskega nastopa v Dohi. Tja grem zaradi sponzorskih pogodb, to je prvi razlog, da sem nastop potrdil, bom pa storil vse, da bom čim boljši na stezi," je iskreno povedal Vodičan.

Poleg Janežiča in Čeha bodo tekmovale še Tina Šutejv skoku s palico, Martina Ratejv metu kopja,Maruša Mišmaš na 3000 m zapreke in na 1500 m, Maja Mihalinec na 100 in 200 m, Anita Horvat na 400 m, Barbara Špiler v metu kladiva inMaruša Černjulv skoku v višino.