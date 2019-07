Janežič s tekom sezone v Monaku, Nizozemka zrušila svetovni rekord na eno miljo

Pred Luko Janežičem sta bila le še Abderrahman Samba iz Katarja (45,00) azijski prvak na 400 m ovire, in Nathan Strother iz ZDA (45,54), letošnji zmagovalec svetovne dvoranske serije Iaaf. Zaostala sta Američan Kahmari Montgomery (46,02) in Italijan Davide Re (46,21).

Janežič je tekel na prvi progi in dohiteval Stroterja, vendar mu ga v zaključku ni uspelo prehiteti, da si se uvrstil med prve tri. Kljub temu je dosegel odmevno uvrstitev, po kateri je sedaj na šestem mestu v skupni razvrstitvi discipline v diamantni seriji. Prvi start je bil razveljavljen, ker je pobegnil Američan Kahmari Momntgomery, ki pa ga niso diskvalificirali. Kolumbijec Anthony Jose Zambrano je nato pretekel ves stadionski krog in v ponovljenem startu ni nastopil, kot tudi ne Jonathan Jones iz Barbadosa, ki je tudi odtekel velik del predvidene razdalje, preden se je ustavil. "Zadovoljen sem, dosegel sem četrto mesto in dober čas. Cilj je bil izid sezone in to mi je uspelo doseči. Bilo je precej zmede, nihče izmed nas na tekmovališču ni vedel, kaj se dogaja pred ponovljenim startom. Bilo je malo živčnosti pred drugim startom, imel pa sem tudi neugodno prvo progo. Ker sem velik, je na njej zame še težje teči. Mogoče bi bil na kakšni drugi danes še hitrejši," je menil Janežič.