Janežič zanesljivo v polfinalu na EP v Torunu

Luka Janežič je dosegel skupno četrti izid prvega kroga za polfinale, ki bo na sporedu zvečer, Lovro Mesec Koširje imel 26. čas (47,47), Gregor Grahovacpa 34. (47,84) med 49 tekači na 400 m. Med 14 udeleženci troskoka je bil Jan Luxa 12. (15,78 m).

"Končno lahko rečem, da izkušnje nekaj veljajo. Taktično sem odtekel vrhunsko, težko bi bolje. Hitro sem odtekel prvih 200 metrov, a se obenem nisem preveč zagnal. Izboril sem si dober položaj in izkoristil tudi dober finiš in prišel do prvega mesta v zaključku, Slednje je izjemno pomembno za delitev proge v polfinalu," je bil zadovoljen Janežič, ki bo tekel v drugi skupini polfinala ob 19.17.

'S trenerjem Rokom Predaničem sva vedela, da sem še vedno med najboljšimi'

Pred štirimi leti je bil na dvoranskem EP v Beogradu zaradi prestopa diskvalificiran, pred dvema letoma v Glasgowu pa kot velik favorit za najvišja mesta končal kot četrti. V tej zimi je pred EP zaradi poškodbe nastopil le ne balkanskem prvenstvu in bil tretji.

"Ves čas priprav sem vedel, da sem dobro pripravljen, a me je ustavila poškodba. Na tem prvenstvu pa sem vseeno dokazal, da sem med najboljšimi na 400 m. Na to tekmo sem šel razbremenjen, prej sem na tovrstna prvenstva odhajal kot eden glavnih favoritov za medalje. Tudi na to prvenstvo sem šel s to miselnostjo, sicer se veliko o tem ni govorilo in pisalo. A s trenerjem Rokom Predaničem sva vedela, da sem še vedno med najboljšimi," je zatrdil Janežič.

Mesec Košir: Imel sem občutek, da lahko zdržim do konca

Izmed preostalih Slovencev v dopoldanskih kvalifikacijah je bil naslednjemu krogu najbližje MesecKošir:"Sem kar zadovoljen z nastopom, čeprav nisem dosegel osebnega rekorda, sem pa se mu zelo približal. V startne bloke sem šel z mislijo, da bom tekel na polno, četudi me povsem pobere na cilju, da ne bi imel obžalovanja potem. Po prvem krogu sta mi vodilna tekmeca v skupini že ušla, a nisem imel strahu, da bi bila razdalja prevelika. V zadnjem zavoju sem imel celo občutek, da lahko zdržim do konca, a sta bila v zadnjih 50 metrov vendarle močnejša."

Po mladinskih SP in EP je na prvi članski tekmi tekel tudi Grahovac. Luxa je slovenske nastope začel s prestopom, potem pa skočil 15,66 in 15,78 m ter prehitel dva tekmovalca, za finale pa je bilo dovolj le 16,28 m.

"Konkurenca je bila kar močna. želel sem kar največ časa držati stik z najboljšimi in nato finiširati. Od želje, osebnega rekorda, nisem bil daleč. Mislim, da sem s tem na nek način danes čestital tudi očetu za rojstni dan,"je sporočil Grahovac. "Pričakoval sem boljši izid, a sem v tej želji delal preveč tehničnih napak. Tu me čaka še veliko dela. Pred svojo prvo veliko člansko tekmo nisem imel veliko treme. Želel pa sem si nastopa v finalu, osebni rekord bi mi to zagotovil,"pa je ocenil Luxa, tekmovalec iz Senadol pri Sežani.