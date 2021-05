Janja Garnbret bo izpustila prvo tekmo v Salt Lake Cityju

Prestolnica ameriške zvezne države Utah bo dvakrat po vrsti prizorišče preizkušenj svetovnega pokala. Od petka do zgodnjih nedeljskih ur po srednjeevropskem času bo najprej na vrsti tekmovanje v balvanskem plezanju, konec meseca, od 28. do 31. maja, pa bo isto prizorišče še v znamenju tekmovanj svetovnega pokala v hitrostnem in balvanskem plezanju. Za zdaj zelo dobre epidemiološke razmere dopuščajo celo ogled tekme športnim navdušencem v živo na samem prizorišču. Vsak dan sproti si bo tako lahko tekmovanje ogledalo do največ 3000 obiskovalcev.

V mestu ob Velikem slanem jezeru v Utahu, glede na seznam prijav, niso zbrani predstavniki vseh nacionalnih reprezentanc. Na uvodni tekmi v Švici jih je bilo 30, v Utahu pa 20. A so med reprezentancami, ki so pripotovale v Združene države Amerike, člani slovenske delegacije Jernej Kruder, Anže Peharc, Gregor Vezonik, Katja Debevecin Vita Lukan. V dogovoru s trenerjem Romanom Krajnikomse bo prva slovenska zvezdnica karavane, aktualna trikratna svetovna prvakinja Janja Garnbret,reprezentanci v ZDA pridružila prihodnji teden.

'Nima neke strašne potrebe po vsaki tekmi'

"Gre za načrt, ki sva ga zastavila že lani, torej da ima Janja v obdobju pred olimpijskimi igrami največ eno tekmo na mesec. Za drugo tekmovanje svetovnega pokala v Salt Lake Cityju sva se odločila izključno zato, ker se bo lahko pomerila še v hitrosti. Torej bo dobila idealno priložnost, da preveri stanje tudi v tej disciplini," je za STA povedal Krajnik.

"Če bi šla na oba svetovna pokala, bi bila vsaj 14 dni brez pravega treninga. Iz tega razloga bo torej tekmo konec tedna izpustila, da ima lepo v miru čas za trening,"je načrt predstavil trener prve favoritinje za premierno zlato olimpijsko kolajno avgusta v Tokiu. "Neke strašne potrebe po vsaki tekmi nima. Vemo, kaj je glavni cilj letošnje sezone. Za zdaj gre vse po planu," je še dejal.

Hitro razblinila vse dvome

Z Garnbretovo bosta na poti v Salt Lake City naredila še ovinek in se ustavila v Dallasu v Teksasu, kjer ima slovenska šampionka zelo dobre pogoje za trening hitrosti, v kateri želi biti še bolj konkurenčna v boju za olimpijsko kolajno. Najboljša slovenska športna plezalka je pred enim mesecem z zmago na uvodni tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Meiringenu v Švici sijajno začela novo sezono mednarodnih tekmovanj in pokazala svojo vrhunsko pripravljenost. V finalnem nastopu sta nastopili tudi Lukanova in Debevčeva ter osvojili peto in šesto mesto. V moškem finalu ni bilo slovenskega predstavnika.

"Po 22 mesecih premora od zadnje balvanske tekme je biti nazaj v tekmovalnem duhu več kot odlično. Na tekmi sem uživala. Dober občutek sem imela že od samega začetka tekmovanja. Ves čas premora od tekem sem močno trenirala, a ker nisem imela primerjave s tekmicami, nisem vedela, kako dobro sem pripravljena. Zaupati sem morala lastni in trenerjevi presoji. Pred tekmo sem imela malce dvomov, ali sem res tako dobra, kot sem si predstavljala. A po dobrem nastopu so se dvomi razblinili in lahko sem uživala v tekmovanju," je po Meiringenu povedala "super Janja".