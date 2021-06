Garnbret: Če ne bi bilo OI, bi bila zelo razočarana

"Olimpijske igre mislim, da bodo, vse vsaj tako kaže. Čeprav spet z Japonske prihajajo informacije, da naj bi igre odpovedali, mislim, da jih bodo izpeljali," je v izjavi za STA povedala 22-letna Janja Garnbret . Na vprašanje, ali bi bila razočarana, če iger ne bi izpeljali, je povedala sledeče: "To pa bi bila. Ne vem, po koliko časa bi si opomogla. Bi bila kar razočarana." Pred odhodom na Japonsko jo od 23. do 26. junija čaka še tekma svetovnega pokala v športnem plezanju v Innsbrucku na avstrijskem Tirolskem. Do takrat pa novi treningi. "Pred mano je težko obdobje, v smislu treninga. Treniram v vseh treh disciplinah: hitrost, težavnost, balvani. Do olimpijskih iger ni več toliko časa, tako da sem popolnoma osredotočena na OI." Kot pravi, se veseli tekme v Innsbrucku, ker bo šlo za tekmo v dveh disciplinah - balvanih in težavnosti. Ocenjuje, da je s formo tam, kjer mora biti, in za zdaj vse poteka po načrtih, kot sta si ga začrtala s trenerjem Romanom Krajnikom .

Garnbretova, aktualna svetovna prvakinja v balvanih, težavnost in kombinaciji, je v finalu težavnosti presenetljivo padla že sredi stene, pred njo pa sta se uvrstili reprezentančni kolegici Katja Debevec in Mia Krampl, ki je dobila prvo od tekem DP v težavnosti. "Malo sem si narobe pogledala smer in si jo naredila težjo, kot je bila v resnici. Na koncu sem se odločila za nepravo stvar," je svoj nastop ocenila Garnbretova."Mislim, da sem težavnost dosti trenirala in da sem dobro pripravljena. Ta tekma ni bila ravno pokazatelj forme. In niti ni bila tako pomembna," je še dodala. Tudi v ZDA je bila za zmago v balvanih malenkost boljša Američanka Natalia Grossman, ki sicer na OI ne bo tekmovala. "Mislim, da sem pokazala, da sem še vedno tam, kot je treba, tako da se ne sekiram zaradi drugega mesta. Natalia je dobro odplezala, jaz sem pa naredila napako že v prvem balvanu, čeprav sem vedela, da gre za 'rundo', ko moraš zlest vse v enem poskusu." "Balvani so bili malo prelahki in nisi mogel pokazati, česa si zmožen. Seveda je tudi to umetnost, da ne narediš napake, in vrlina, ki jo moraš obvladati, da kot zadnji na steni veš, da moraš vse preplezati v prvem poskusu, in to tudi narediš," je dodala.