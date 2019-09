Janja Garnbret: Če ne bi plezala, bi dirkala

Domači športni plezalci visoko motivirani pričakujejo svetovni pokal v težavnosti v Kranju. V ospredju domače ekipe sta svetovni prvakinja in podprvakinja Janja Garnbret in Mia Krampl. Če motivacija in uspehi slovenskih plezalcev niso vprašljivi, pa je negotova prihodnost kranjske tekme, ki še ni vključena na tekmovalni spored za leto 2020.

"Če ne bi plezala, bi dirkala," se dirkanja ni ustrašila Garnbretova, ki si močno želi nastopiti na domači tekmi. "Sem motivirana, se veselim kranjske tekme in preostanka sezone. Grem uživati in dati vse od sebe, kranjska tekma je vseeno drugačna od ostalih," je dejala 20-letna Garnbretova, ki "ima cilj" tudi v seštevku sezone svetovnega pokala v težavnosti, v katerem je trenutno na drugem mestu, do konca pa so še tri tekme. Za preostali del ekipe je kranjska tekma priložnost za lovljenje kvalifikacijskih mest za Toulouse, kjer bodo delili preostale olimpijske vozovnice za Tokio.

V slovenski posadki za Kranj so Janja Garnbret, Mia Krampl, Lučka Rakovec, veteranka Mina Markovič, Tjaša Kalan, Lana Skušek in Lucija Tarkušmed ženskami ter Jernej Kruder, Anže Peharc, Martin Bergant, Luka Potočar, Milan Preskar, Žiga Zajc inAndrej Polakmed moškimi.