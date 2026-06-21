Janja Garnbret do rekordne 50. zmage

Janja Garnbret FOTO: Profimedia

Janja Garnbret se je v Innsbrucku odlično znašla že v sobotnih prvih dveh krogih tekmovanja. Bila je najboljša v kvalifikacijah in v polfinalu, v finalu pa pokazala novo mojstrsko predstavo za jubilejno karierno zmago. Vrha ni osvojila, dosegla je višino 44, kar pa je bilo več kot dovolj za novo zmagoslavje. Petdeseto zmago je dosegla v letošnjem tretjem poskusu, potem ko je uvodni tekmi na Kitajskem končala na drugem mestu. Šestega junija je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer Bibliograhie v francoskem Ceüsu z oceno 9b+. Uspešno izpeljani projekt, ki mu je posvetila zadnjih pet let, ji je dal še dodatno spodbudo za nov dosežek na plastičnih stenah.

Prva junakinja tekme je Garnbret, ki je v Innsbrucku osvojila tisto, po kar je prišla. Prav nič ni bilo videti, da je izgubila na ostrini, zbranosti oziroma v formi, ko je zaradi uspešno izpeljanega projekta v skali v Franciji izpustila tri tekme v Bernu, Madridu in Pragi. V Innsbrucku se je vedno zelo dobro počutila, v svetovnem pokalu je na avstrijskem Tirolskem desetkrat zmagala, petkrat v balvanskem in petkrat v težavnostnem plezanju.V Innsbrucku je letos tekmovala le v težavnosti, ker so ji je zaradi projekta v skali zmanjkali treningi balvanov. Američanka Annie Sanders, ki je Garnbret preprečila zmago na uvodni tekmi v težavnosti v Wujiangu, je tokrat gledala v hrbet slovenski šampionki, z višino 38+ se je morala zadovoljiti z drugim mestom. Tretje mesto je z višino 36+ pripadlo Chaehyun Seu iz Južne Koreje. Druga slovenska finalistka Rekar je za peti izid dosegla višino 33.

Edini Slovenec v moški konkurenci Luka Potočar je bil izvrsten v kvalifikacijah s tretjim dosežkom, nato pa se je z osmim izidom polfinala skozi šivankino uho prebil v finale najboljše osmerice.

Luka Potočar FOTO: Profimedia