Janja Garnbret in Anže Peharc državna prvaka v balvanskem plezanju

V ženski finale so se uvrstile Janja Garnbret (Šaleški AO), Katja Debevec (PK Scena), Mia Krampl (AO Kranj), Vita Lukan (ŠPO Radovljica), Julija Kruder (ŠPO Celje) in Eva Puhar(ŠPO Radovljica). Zmaga je pripadla prvi favoritinji Garnbretovi, ki je z dvema preplezanima balvanoma od štirih ubranila lanski naslov, druga je bila Debevčeva in tretja Kramplova.

V moški finale so se uvrstili Anže Peharc(AO Kranj), Jernej Kruder(ŠPO Celje), Domen Škofic(ŠPO Radovljica), Žiga Zajc (PK Scena), Martin Bergant(PK Škofja Loka) in Zan Sudar Lovenjak(PK Scena). Zmago je domov odnesel Peharc, drugi je bil Kruder in tretji Škofic.

Sezona svetovnega pokala se bo začela 16. in 17. aprila v Meiringenu v Švici.