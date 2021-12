Janja Garnbret in druščina z dodatno tekmo svetovnega pokala

Na balvanih bo možnih 100 točk, po 25 za vsako od štirih smeri, v težavnosti pa bo prav tako možnih 100 točk za dosego vrha oz. 60. oprimka. Zadnjih 30 oprimkov do vrha bo točkovno ovrednotenih. Zadnjih 15 od vrha šteje po pet točk, prejšnjih deset po dve, oprimki 30–35 pa po eno točko. Če kdo od plezalcev ne bo prišel do 30. oprimka, ne bo prejel točk.

Ta format bo tekmovalni prvenec doživel avgusta na evropskem prvenstvu v Münchnu, pri IFSC so ga razvijali v zadnjem letu in pol, predstavili pa 17. novembra letos, so še zapisali v izjavi za javnost. Sezona svetovnega pokala se bo sicer začela 1. aprila v Moskvi na balvanih in v hitrosti.