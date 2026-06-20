Janja Garnbret z najboljšim izidom v finale Innsbrucka

Janja Garnbret, ki je zaradi uspešno izpeljanega projekta v skali v Franciji izpustila tekme v Bernu, Madridu in Pragi, je kot edina med ženskami osvojila vrh kvalifikacijske smeri. Sedemindvajsetletna dvakratna olimpijska šampionka je v drugi smeri osvojila višino 44+. Napornega sobotnega sporeda s kvalifikacijami ob reki Inn na Tirolskem ni bilo konec. Tekmovalce je čakal še večerni polfinale.

Garnbret je kot zmagovalka kvalifikacij šla zadnja v steno in ni razočarala. Tokrat sicer ni osvojila vrha smeri, je pa višina 43 več kot zadoščala za potrditev mesta vodilne in najboljše izhodišče za napad v nedeljo na jubilejno 50. zmago v svetovnem pokalu.

Neposredni tekmici Chaehyun Seo iz Južne Koreje in domača avstrijska izzivalka Jessica Pilz sta padli na višini 42+ za drugo oziroma tretjo pozicijo po polfinalu. Garnbret je na priljubljenem tekmovališču, svoji "dnevni sobi", doslej že devetkrat zmagala, štirikrat v težavnosti.

Finale si je zagotovila tudi Rosa Rekar, ki je z višino 35+ potrdila zadnjo, osmo vstopnico za finale.