Janja Garnbret in Mia Krampl v finalu težavnosti na EP

V polfinalu se je merilo 25 tekmovalk, Italijanka Laura Rogora je zaradi poškodbe roke odpovedala nastop. Najboljši Slovenki Janja Garnbret in Mia Krampl, ki sta poskrbeli za prvo in drugo mesto v četrtkovih kvalifikacijah težavnosti, sta šli zadnji v steno. Kramplova je dosegla višino 34+, zaostala je zgolj za Francozinjo Manon Hilly, ki je dosegla višino 35. Navijači na Kraljevem trgu v bavarski prestolnici so čakali le še nastop super zvezdnice Garnbretove, ki je znova navdušila.

Triindvajsetletnica iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu je konkurenci odčitala manjšo lekcijo, z lahkoto je premagala dosežke tekmic ter se, z že osvojeno vstopnico v finale, podala še v prestižni boj za sam vrh smeri. Ta je ostal neosvojen, olimpijska prvakinja je smer končala tik pod vrhom na višini 45 ter bo moči prihranila za finale in boj za zlato.

V polfinale se je uvrstilo vseh pet Slovenk. Vita Lukan, ki se je spogledovala s finalom, je tokrat ostala brez njega in najboljše osmerice na 12. mestu (24), 17-letna Sara Čopar je na svojem prvem velikem članskem prvenstvu vpisala 15. mesto (19+), Lučka Rakovec je slovenske nastope zaokrožila na 22. mestu (18).