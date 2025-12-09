Janja Garnbret in Tadej Pogačar že tretjič zapovrstjo športnika leta

Za najboljšo ekipo preteklega leta so bili v moški konkurenci izbrani nogometaši Celja, v glasovanju za žensko ekipo leta je zmagala odbojkarska reprezentanca, moška skakalna reprezentanca Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc in Lovro Kos pa je bila izbrana za najboljšo ekipo v individualnih športih.

Janja Garnbret, ki je letos četrtič postala svetovna prvakinja na balvanih in tretjič v težavnostnem plezanju, je v glasovanju DŠNS prejela 271 točk. Na drugo mesto se je uvrstila zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala, svetovna prvakinja na veliki in srednji skakalnici ter svetovna rekorderka, smučarska skakalka Nika Prevc, zbrala je 238 točk. Tretje mesto je s 133 točkami zasedla atletinja Tina Šutej, ki je v skoku s palico osvojila tri medalje na velikih tekmah, marca srebrno na dvoranskem svetovnem in evropskem prvenstvu ter bron na SP na prostem v Tokiu.

Pogačar, ki je v letošnji sezoni še četrtič slavil na kolesarski dirki po Franciji, je zbral 321 točk. Drugo mesto je s 160 točkami zasedel smučarski skakalec Domen Prevc, ki je poleg ekipnega zlata na SP slavil tudi med posamezniki ter v Planici ob koncu sezone postavil še svetovni rekord. Tretji je bil košarkarski zvezdnik Luka Dončić, ki so mu za izjemne predstave, med drugim je bil ne le član najboljše peterke evropskega prvenstva, ampak tudi najboljši strelec tekmovanja, športni novinarji namenili 126 točk.

Ob nekoliko skromnejših dosežkih reprezentančnih selekcij so se z naslovom najboljše ekipe v moški konkurenci okitili nogometaši Celja, za katerimi je zgodovinska sezona, v kateri so postali prvi slovenski klub z uvrstitvijo v četrtfinale katerega od evropskih tekmovanj, potem ko jim je to uspelo v konferenčni ligi. Celjani so zbrali 44 točk in za 11 točk prehiteli drugouvrščeno odbojkarsko reprezentanco. Na tretje mesto se je uvrstila košarkarska reprezentanca.

Letošnji izbor je prinesel tudi novost, saj se je prvič ločeno glasovalo za najboljšo ekipo v ženski konkurenci, v kateri je odbojkarska reprezentanca za vsega točko slavila pred košarkarsko. Odbojkarice so na koncu osvojile 48 točk, košarkarice 47. Športni novinarji so 15 točk podelili ženski rokometni reprezentanci.