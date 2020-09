Janja Garnbret in Zan Lovenjak Sudar zmagovalca DP v balvanih

Občina Log-Dragomer le nekaj kilometrov oddaljena od Ljubljane je bila v soboto in nedeljo v znamenju prvega letošnjega državnega prvenstva v balvanskem plezanju za vse starostne kategorije. Tekmovanje sta organizirala Komisija za športno plezanje Planinske zveze Slovenije (PZS) v sodelovanju s Športno-plezalnim društvom Korenjak. V balvanskem plezanju so se predstavile najmlajše in srednje kategorije plezalcev kot tudi člani slovenske reprezentance v športnem plezanju. Med tekmovalci so bili najboljši slovenski plezalci, ki nastopajo in zmagujejo v svetovnem pokalu.

Vrhunec DP je bil nedeljski večerni članski finale. V ženski finale so se uvrstile Janja Garnbret(Šaleški AO), Vita Lukan(ŠPO Radovljica), Katja Kadić(PK Scena), Staša Gejo(Srbija), Mia Krampl(AO Kranj) in Lucija Tarkuš(AK Impol Slovenska Bistrica). Zmaga je pripadla Janji Garnbret, druga je bila Vita Lukanin tretja Katja Kadić.

V moški finale so se uvrstili Zan Lovenjak Sudar(PK Scena), Jernej Kruder (ŠPO Celje), Anže Peharc(AO Kranj), Domen Škofic(ŠPO Radovljica), Matic Kotar (PK Kamnik) in Žiga Zajc(PK Scena). Zmago je domov odnesel Lovenjak Sudar, ki je bil boljši od Kruderja in Peharca na drugem in tretjem mestu. Naslednji konec tedna v soboto, 12. septembra, bo prva tekma DP v hitrosti za vse kategorije. Tekmovanje bo potekalo v športni dvorani I. OŠ Celje. Na tekmovanju zaradi protikoronskih ukrepov ne bo gledalcev, v dvorani bo lahko ob tekmovalcih navzoč samo po en predstavnik kluba oziroma trener.