Janja Garnbret kandidatka za športnico leta svetovnih iger

Slovenska plezalka Janja Garnbret je še drugo leto zapored med kandidati za športnika leta 2019 v neolimpijskih športih in je edina predstavnica športnega plezanja in tudi Slovenije v tem mednarodnem izboru svetovnih iger IWGA. Prvi del glasovanja poteka od 8. do 20. januarja, za deset finalistov bo mogoče glasovati do 30. januarja.

Slovenska športnica leta in najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret se je lani v zgodovino zapisala kot edina, ki je zmagala na vseh tekmah svetovnega pokala v balvanskem plezanju v sezoni, in edina, ki je na istem svetovnem prvenstvu osvojila tri naslove svetovne prvakinje - v balvanskem in težavnostnem plezanju ter kombinaciji, ki ji je na široko odprla vrata olimpijskih iger v Tokiu. Dvajsetletna Korošica je v izjemni sezoni 2019 skupno osvojila dvanajst odličij na največjih tekmovanjih, so sporočili iz Planinske zveze Slovenije. Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret je med glavnimi kandidatkami za športnico leta svetovnih iger. FOTO: David Stropnik Izbor športnika leta v neolimpijskih športih poteka pod okriljem Mednarodnega združenja svetovnih iger (IWGA). Lani se je Garnbretova uvrstila na osmo mesto, letos pa se med 25 športniki iz 18 držav za čim boljšo uvrstitev poteguje kot edina predstavnica športnega plezanja in Slovenije. Zanjo je moč glasovati preko spleta theworldgames.com. Svetovne igre so primerljive s svetovnimi prvenstvi, združenje IWGA jih vsaka štiri leta organizira po poletnih olimpijskih igrah. Njihov glavni cilj je popularizirati športe, ki nekateri pozneje postanejo tudi del olimpijskih iger; kot športno plezanje, ki bo letos prvič na koledarju OI.