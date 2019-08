Janja Garnbret: Korošice smo res trmaste

Slovenska plezalka Janja Garnbret je v balvanskem delu sezone svetovnega pokala 2019 pokorila vso konkurenco. Korošica je z nizom šestih zaporednih zmag postavila nov mejnik športnega plezanja. Pri opisovanju njenih dosežkov pogosto zmanjka superlativov, a dekle kljub temu, da jo kujemo v zvezde, ostaja skromna in poudarja, da se kljub pričakovanjem ter pritiskom še vedno z velikim veseljem poda v steno. To je navsezadnje tudi bistveno.

Pred dnevi je prišlo novo priznanje za plezalko, ki je ta čas prva na lestvici Mednarodne zveze za športno plezanje. Women's Sports Foundation jo je uvrstila med deseterico, ki se poteguje za laskavi naslov športnice leta 2019. Korošica se je znašla v družbi največjih imen športa, kar ji je v veliko čast."Vsako priznanje mi veliko pomeni. Vse to je dokaz, da plezanje postaja vse bolj prepoznavno, česar za preteklost vsekakor ne bi mogli trditi. Trenutno je v porastu, kar je le dobro za šport. Sploh nominacija v družbi smučarke Mikaele Shiffrin in gimnastične kraljice Simone Biles mi je res v čast. Nekaj neverjetnega," poudarja Janja Garnbret, ki ji letos v športnem plezanju ni para. Njeni uspehi so rezultat trdega dela, talenta in neizmerne količine vloženega truda. Delček pa k dosežkom prispeva tudi t. i. koroška trma. "Korošice smo res trmaste, a vsak vrhunski športnik mora biti vsaj malo trmast. Verjetno so moji rezultati tudi posledica trme,"z nasmeškom priznava plezalka.

Korošica je doslej edina, ki se lahko pohvali s tremi naslovi svetovne prvakinje v treh različnih disciplinah. FOTO: Damjan Žibert

"Verjamem, da moraš uživati v tem, kar počneš, če ne, nekaj delaš narobe" Ne le trma, najboljša slovenska plezalka se dobro zaveda, da je pri svojem delu treba uživati, saj je le tako mogoče doseči prave rezultate. Nič drugačen ne bo njen recept pred svetovnim prvenstvom v Hačiodžiju na Japonskem, kjer bo Garnbretova že lovila vstopnico za poletne olimpijske igre 2020. Korošica je doslej edina, ki se lahko pohvali s tremi naslovi svetovne prvakinje v treh različnih disciplinah. Pred tremi leti je v Parizu osvojila zlato odličje v težavnosti, lani v Innsbrucku je stopila na najvišjo stopničko po izjemnih predstavah v balvanih in kombinaciji. "Glede na trenutni seštevek kombinacije vidim, da mi lahko uspe. Upam, da se bom že na Japonskem kvalificirala za OI, a zaradi tega ne občutim dodatnega pritiska. Všeč mi je, da se veselim novih izzivov, da bom uživala v plezanju. Da bom tista prava motivirana Janja. Kot vedno," pove z zanosom v glasu in nadaljuje: "Užitek igra pomembno vlogo, sploh pri meni … ali pa kar pri vseh. Če se imam fino, če nisem obremenjena, potem bom plezala dobro. Verjamem, da moraš uživati v tem, kar počneš, če ne, nekaj delaš narobe. Potem je brez smisla tekmovati."

Kaj pa vem, od kod mi zmagovalna miselnost. Starši so mi pripovedovali, da sem takšna že od malih nog. Očitno sem tak karakter. —Janja Garnbret

"V plezanju je mogoče prav vse" V profesionalnem športu je užitek pogosto drugotnega pomena, nadomesti ga velika odgovornost do sponzorskih pogodb, pritisk ob pričakovanjih javnosti. "Obremenjenost z rezultati poskrbi, da pozabiš na pomen uživanja. Kdaj pa kdaj tako plezaš le za rezultat, a kot ponavljam, to se ne sme zgoditi. Treba je uživati," poudarja Janja, ki trenutno delček misli že usmerja v olimpijske igre. Sama sicer da jasno vedeti, da bo o OI resneje razmišljala po sezoni, ko bo vstopnica za največji športni dogodek leta' varno pospravljena v njenem žepu'. Ciljev za Tokio sicer ne skriva, vendar se dobro zaveda, da je pot še dolga:"Medalja bi bila vrhunska. A kot vsi vemo, v plezanju je mogoče prav vse. Upam, da se izognem poškodbam in osvojim najboljši rezultat." Že pred časom je začela obiskovati ure japonščine, v zadnjih mesecih pa je učenje jezika nekoliko opustila."Malo sem obupala nad to japonščino. Sedaj bom svoje znanje spet malo obnovila, predvsem bi rada spet brala znake na podzemni železnici, povsem osnovne stvari," prizna z nasmeškom.

Garnbretova bo že na svetovnem prvenstvu v Hačiodžiju lovila prve olimpijske vstopnice. FOTO: Damjan Žibert

"Med prvo deseterico je glava tista, ki odloča o zmagovalki" V sezoni 2019 je vso konkurenco v balvanskem plezanju pustila daleč zadaj, saj je slavila na prav vseh tekmah. S tem je presegla cilje, ki si jih je zadala pred sezono. "Po koncu vsake sezone si postavim cilje za naslednjo. Letos sem si želela postaviti dobre rezultate na balvanih, želela sem zmagati v skupnem seštevku. To, da sem zmagala na vseh tekmah, tega si niti v sanjah nisem predstavljala. Postavljam si majhne cilje, a mislim, da je pomembno, da si pred začetkom sezone postaviš izziv za naslednjo. Moj pogled je bil ves čas usmerjen proti svetovnemu prvenstvu in seveda proti olimpijskim igram," pove Korošica.

Med prvo deseterico je glava tista, ki odloča o zmagovalki. Psihična pripravljenost je pomembna, da ostaneš trden, da te nič ne zmoti. —Janja Garnbret

Dobra fizična pripravljenost je ključnega pomena pri doseganju dobrih rezultatov, vendar so le zbrane misli in glava tisti, ki te zavihtijo na sam vrh. "Tako dobra fizična kot psihična pripravljenost morata biti v harmoniji. Fizična pripravljenost je pomembna, da se sploh uvrstiš med najboljše. Ko enkrat si pri vrhu, takrat nastopi glava. Med prvo deseterico je glava tista, ki odloča o zmagovalki. Psihična pripravljenost je pomembna, da ostaneš trden, da te nič ne zmoti. Sama pri psihični pripravljenosti ne morem narediti kaj dosti, imam pa ljudi okrog sebe, ki mi pomagajo pri tem. Najpomembneje je res to, da uživam,"še enkrat poudari pomembno mantro na njeni poti do uspeha. Tudi plezanje ni povsem individualen šport, kot se na prvi pogled zdi. Brez strokovnjakov, ki budno bdijo nad njenimi uspehi in pripravljenostjo, bi Korošica težko posegala tako visoko."Zanimivo je, da sama pri psihični pripravljenosti lahko pomagam drugim, sami sebi pač ne. Tako potrebujem nekoga, ki mi pomaga. V steni ne pride v poštev nič drugega. Tudi v meni se včasih pojavijo dvomi, misli, a moram nanje pozabiti. Ko mi uspe, sem samo še jaz in stena. Takrat uživam in dam vse od sebe,"prizna.

Čez mesec dni se bo pričela gradnja hale plezalnega centra, zatem sledi še izgradnja plezalnih sten. Janja in Domen načrtujeta, da bosta že letos lahko trenirala v plezalnem centru, na uradno odprtje pa bo treba še malo počakati. FOTO: Damjan Žibert