Janja Garnbret kot prva Slovenka preplezala 100 smeri v 24 urah

Šlo je za edinstven izziv, ki ni imel tekmovalnega značaja. Janja Garnbret je v Plezalnem centru Slovenska Bistrica začela plezati v petek ob 21. uri ter plezala do poltretje ure zjutraj, s krajšim premorom za nekaj počitka in spanec pa je nato podvig nadaljevala danes dopoldne. Ob njej so plezali tudi plezalci, ki so kupili vstopnico in s tem prispevali za dobrodelni namen.

Zadnjo uro maratona, finalni del dogodka je potekal v neposrednem televizijskem prenosu, je bila v steni zgolj še dvakratna olimpijska šampionka. Za konec so ji ostale štiri smeri, za sam finiš maratona pa si je prihranila najzahtevnejš smeri na zunanji steni centra, ko je plezala ob navijanju številnih navijačev in ljubiteljev športa, ki so si pod steno ogledali nov mejnik, "stotko" najboljše športne plezalke na svetu.

Pred finišem maratonskega izziva je bilo znano, da se je v dobrodelni sklad, celoten znesek bo šel za Botrstvo v športu, s plezanjem nabralo več kot 10.000 evrov. Po končanem dogodku pa so razkrili še končno številko, znesek znaša 61.478 evrov.