Janja Garnbret lovi rekordni sedmi naslov svetovne prvakinje

Selektor slovenske reprezentance v športnem plezanju Gorazd Hren je v odpravo za Bern povabil 10 tekmovalcev, šest se jih bo potegovalo za olimpijske norme. Za nastop v balvanih in težavnosti v moški konkurenci na SP v Bernu bodo slovenski aduti Zan Lovenjak Sudar, Luka Potočar in Anže Peharc.

V težavnosti in balvanih se bodo na SP v ženski konkurenci merile Janja Garnbret, Vita Lukan in Mia Krampl. Katja Debevec in Julija Kruder bosta nastopili le na balvanih, Lucija Tarkuš in Sara Čopar pa v težavnosti.

Prvenstvo Švici bo ponudilo prvo priložnost za lov na kvalifikacijska mesta za olimpijske igre, na katerem bodo od 5. do 10. avgusta 2024 v pariškem predmestju Le Bourgetu v športnem plezanju prvič podelili štiri komplete olimpijskih medalj, po dva kompleta v vsaki od konkurenc, ženski in moški, v hitrosti in v novem formatu olimpijskega tekmovanja balvani in težavnost.

Janja Garnbret je avgusta 2021 v Tokiu osvojila prvo olimpijsko zlato v olimpijski kombinaciji, združeni disciplini, ki je zgolj za OI v Tokiu združevala hitrost, balvane in težavnost.

Od prvega svetovnega prvenstva v športnem plezanju leta 1991 je Slovenija v več kot treh desetletjih zbrala že skupno 20 kolajn. 10 kolajn v težavnosti, štiri v balvanih, štiri v končni razvrstitvi disciplin (kombinacija) in dve v kombinaciji kot samostojni disciplini.

Leta 2001 na svetovnem prvenstvu, ki je bilo v švicarskem kraju Winterthur, je Martina Čufar osvojila prvo odličje na svetovnih prvenstvih za Slovenijo in še to najžlahtnejše, zlato. Janja Garnbret je s šestimi zlatimi kolajnami najuspešnejša tekmovalka v zgodovini svetovnih prvenstev v športnem plezanju.