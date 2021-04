Janja Garnbret na prvi tekmi sezone dobila potrditev o formi

V letu 2020 so zaradi pandemije izpeljali le eno tekmo svetovnega pokala avgusta v Brianconu v težavnostnem plezanju, zadnja tekma svetovnega pokala v balvanskem plezanju pa je bila še pred pandemijo covida-19 junija 2019 v Vailu, ko je Garnbretova s šesto zmago na šestih tekmah balvanske sezone prvič osvojila balvanski seštevek svetovnega pokala.

Letošnji Meiringen je tekmovalkam in tekmovalcem ponudil prvo primerjavo forme in najbolj zadovoljna je lahko prav najboljša Slovenka:"To je bila dolgo pričakovana tekma. Sem zelo uživala. Po 22 mesecih premora je bilo zelo lepo priti nazaj, zadnjo balvansko tekmo pred Meiringenom sem imela junija 2019 v Vailu. Zelo lepo je bilo znova okusiti tekmovalni ritem."

"Na tekmi sem se prepustila toku. V kvalifikacijah sem v prvem poskusu osvojila vrhove petih balvanov, to se je nadaljevalo v polfinalu in v finalu, sicer tudi s kakšnim brezzveznim poskusom, še vedno pa sem bila zelo zadovoljna s svojo formo," je dejala Garnbretova.

"Bilo je tudi malo čudno, ko toliko časa nisem imela nobene primerjave. Zdaj sem končno dobila primerjavo s konkurenco. In lahko rečem, da sem res zadovoljna s svojo formo in letošnjim napredkom. Tako da je super. Zdaj samo še tempiram formo na avgust."

"Na tekmi nisem imela čudnega občutka, bilo je super in želim samo še vse nadgraditi do olimpijskih iger," je še dejala.

"Pred tekmo je bilo tudi nekaj dvomov, saj dolgo časa nisem imela primerjave z ostalimi tekmovalkami. Nisem vedela, kako so ostale pripravljene in kje sem v primerjavi z njimi. Treba je bilo zaupati trenerju Romanu Krajniku in temu, da sem dobro pripravljena. Ko sem prišla na tekmo, pa so vsi ti dvomi izginili in sem se posvetila samo sebi in tekmi, in mislim, da mi je to zelo dobro uspelo," je v izjavi za STA po svoji enajsti zaporedni zmagi na balvanskih tekmah, upoštevajoč svetovni pokal in svetovni prvenstvi v letih 2018 in 2019, povedala Garnbretova.

Leto premora ji ni škodovalo, saj se je vrnila še močnejša: "Ko je bil premor od tekem, sem se lahko posvetila tudi tistim stvarem, ki so bile pri meni nekoliko slabše."Garnbretova je napovedala, da se bo konec maja odpravila na naslednji tekmi svetovnega pokala, ki bosta v Salt Lake Cityju v Združenih državah Amerike."Tekma v Meiringenu je bila vsekakor dober pokazatelj tega, kje sem."

Zadovoljen je bil tudi glavni trener slovenske članske reprezentanceGorazd Hren:"Po dolgo časa smo spet na svetovnem pokalu. Kvalifikacije smo odpeljali z odliko, velika večina izmed 13-članske reprezentance je šla naprej v polfinale, kar je bilo bolje od pričakovanj. Imeli smo tri dekleta v finalu, kar je res izvrstno."

"Janja je pokazala, da je v vrhunski formi in je korak pred vsemi. Vita Lukan in Katja Debevec finala nista odplezali najbolje, naredili sta preveč napak, ki jih bo treba popraviti. Vse so pokazale, da so dobro pripravljene, Janja je pač vrhunsko. Upal sem, da bo v finalu tudi kakšen moški predstavnik, a vseeno je vse skupaj dober začetek nove tekmovalne sezone,"še pravi trener.