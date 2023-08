Janja Garnbret nadaljuje dominacijo na balvanih

Janja Garnbret je po balvanih in težavnosti ter osvojenem zlatu in srebru v polfinale kombinacije napredovala kot vodilna z najboljšim izkupičkom točk. Mesto vodilne je z najboljšim plezanjem, edina je rešila vse štiri balvanske probleme, in z izkupičkom 98,9 točke zadržala tudi po balvanskem delu kombinacije.

Kako dobro je pripravljena, je trikratna balvanska prvakinja tekmicam pokazala v prvem delu današnje tekmovalne preizkušnje. Prvi balvan, ki je za mnoge predstavljal nerešljivo uganko, je gladko preplezala v prvem poskusu.

Bila je edina, ki je na drugem balvanu zmogla povsem do vrha smeri, za kar je potrebovala tri poskuse. Za vrh tretjega je potrebovala štiri poskuse, na vrh četrtega pa se je zavihtela v sedmem poskusu.