Janja Garnbret na poti do nove zmage

Letos je Janja Garnbret v težavnosti nastopila trikrat. V Wujiangu je osvojila drugo mesto, nato pa konkurenco premagala v Innsbrucku in na domači tekmi v Kopru. Z novo zmago bi absolutni rekord v svoji izjemni karieri še povečala.

"Občutki so res odlični. Kvalifikacije sem odplezala, kot sem si zamislila. V prvi smeri je bilo še malo hladno, kasneje pa se je otoplilo in vse sem opravila po načrtu. Tudi smeri sta bili lepo postavljeni. Veselim se polfinala in finala, ko bo na sporedu tista prava stvar," je po tekmi povedala Garnbretova in dodala, da je navdušena nad številnimi in glasnimi gledalci v Čilu.

Zanimivo je, da je Garnbretova v Čilu sploh nastopila, saj je letos načrtno izbirala tekme. "Trener je tekme razporedil smiselno čez vse leto. Santiago je sodil v to razporeditev, pomemben pa je tudi za naslednjo sezono. V Južni Ameriki še nisem tekmovala," je dejala olimpijska prvakinja in k temu dodala še svoje poslanstvo: "Želim si tudi širiti prepoznavnost plezanja po svetu in naš šport približati čim več ljudem."