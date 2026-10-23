Janja Garnbret na poti do nove zmage

Letos je Janja Garnbret v težavnosti nastopila trikrat. V Wujiangu je osvojila drugo mesto, nato pa konkurenco premagala v Innsbrucku in na domači tekmi v Kopru. Z novo zmago bi absolutni rekord v svoji izjemni karieri še povečala.
"Občutki so res odlični. Kvalifikacije sem odplezala, kot sem si zamislila. V prvi smeri je bilo še malo hladno, kasneje pa se je otoplilo in vse sem opravila po načrtu. Tudi smeri sta bili lepo postavljeni. Veselim se polfinala in finala, ko bo na sporedu tista prava stvar," je po tekmi povedala Garnbretova in dodala, da je navdušena nad številnimi in glasnimi gledalci v Čilu.
Zanimivo je, da je Garnbretova v Čilu sploh nastopila, saj je letos načrtno izbirala tekme. "Trener je tekme razporedil smiselno čez vse leto. Santiago je sodil v to razporeditev, pomemben pa je tudi za naslednjo sezono. V Južni Ameriki še nisem tekmovala," je dejala olimpijska prvakinja in k temu dodala še svoje poslanstvo: "Želim si tudi širiti prepoznavnost plezanja po svetu in naš šport približati čim več ljudem."
Zelo dobro so nastopile tudi preostale Slovenke. Rosa Rekar je za Belgijko Heloise Doumont zasedla tretje mesto, Lučka Rakovec je bila peta in Lucija Tarkuš 16. v konkurenci 48 plezalk.
"Ženski del ekipe je svoje opravil dobro. Morda je katera še plezala pretrdo in ni zadovoljna s plezanjem, a uvrstitve so dobre. Janja z odliko, Rosa in Lučka zelo dobro, Lucija pa je pozabila vpeti en komplet in drugo smer končala prehitro. Upam, da bo v soboto dobro nastopil še Luka (Potočar) in potem se bomo še enkrat borili v polfinalu in finalu v nedeljo," pa je tekmo videl Gorazd Hren.
Tekma v Čilu je letošnja zadnja velika mednarodna tekma v težavnosti. Počitka pa ne bo veliko, saj sledi predolimpijsko leto 2027, ko se bodo delile kvote za nastop na igrah v Los Angelesu 2028. Za evropske plezalce bodo prvo sito junijske evropske igre v Istanbulu.
Garnbretova bo lovila svoj tretji olimpijski nastop z željo po novem zlatu po Tokiu 2021 in Parizu 2024, Slovenija pa si želi zapolniti po dve kvoti v ženski in moški konkurenci v vsaki od disciplin – težavnosti in balvanih.
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