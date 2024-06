Janja Garnbret najboljša v polfinalu v Innsbrucku

Druga je bila Avstrijka Jessica Pilz. V finalu bodo tekmovale še Francozinja Fanny Gibert in Anastasia Sanders iz ZDA, ki sta delili četrti izid, ter Japonka Mao Nakamura, ki je bila šesta. Na 13. mestu je končala tretja slovenska polfinalistka Katja Debevec.

25-letna Garnbretova je v sredo ob vrnitvi na tekme svetovnega pokala na prizorišču v Avstriji zasedla peto mesto v kvalifikacijah. Katja Debevec je bila sedma, debitantka na tekmah svetovnega pokala, 17-letna Jennifer Buckley, pa 11.

Garnbretova po slabih dveh mesecih in pol znova nastopa na tekmah svetovnega pokala. Za Korošico tekmovanje v Innsbrucku predstavlja zadnji del priprav na olimpijske igre, kjer bo branila zlato kolajno v kombinaciji.

Lucija Tarkuš je za eno mesto zgrešila polfinale, kvalifikacije je končala na 21. mestu. Sara Čopar je bila 47., Julija Kruder pa 57.

Med plezalci sta se na balvanih v polfinale uvrstila Gregor Vezonik in Anže Peharc, v kvalifikacijah sta končala na devetem in 13. mestu. Nastopila sta še Zan Lovenjak Sudar in Matic Kotar, a sta s 27. in 57. mestom tekmovanje že končala. Kvalifikacije je dobil Francoz Samuel Richard.

Tekmovalni teden v Innsbrucku se bo nadaljeval v petek z moškim polfinalom (13.00) in finalom (19.30) na balvanih. V soboto in nedeljo bo na vrsti še težavnost. Kvalifikacije bodo v soboto ob 8.30, polfinale pa ob 19.40. Finale bo v nedeljo, za moške se bo začel ob 19.40, za ženske uro pozneje.